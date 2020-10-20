最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

川普總統19日在空軍一號聆聽記者發問。(美聯社)

選前最後一場總統候選人辯論即將登場，首場辯論因為頻頻搶話而遭到批評的川普 總統，20日上午接受福斯新聞網晨間節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)電話訪問時說，講話的時候思緒必須連貫，如果被中斷，思緒打亂，就會發瘋。

在訪問中，川普被問到22日晚間最後一場辯論是否還像第一場辯論一樣跟人搶話。川普說：「講話的時候思緒必須連貫，很多人都說，就讓他暢所欲言吧，因為如果他思緒被打斷，思緒亂掉，就會發瘋，真的是這樣。」

政治分析家指出，目前民調處於落後的川普，如果想要翻盤，選前最後一場辯論關係重大。

瑪麗華盛頓大學(University of Mary Washington) 政治系教授范恩沃斯(Stephen Farnsworth)指出，這場辯論是這個選舉季節最後一次擁有廣大觀眾收看的活動，由於目前大環境條件對川普不利，如果想要後來居上，必須拿出良好表現。

范恩沃斯分析，川普必須在目前固定擁有40%到45%之間的支持基儲之外，爭取更多選民支持，而且必須盡快行動，因為數千萬美國 民眾都已經完成投票了。

根據佛羅里達大學(University of Florida)「美國選舉計畫」(U.S. Elections Project)統計，截至20日為止，超過3100萬美國選民已經完成投票，包括通訊投票 與前往投票所投票在內的提早投票。

最後一場候選人辯論美東時間22日晚間9時將於田納西州納許維爾(Nashville)貝爾蒙特大學(Belmont University)登場，國家廣播公司(NBC)記者克莉絲汀‧韋爾克(Kristen Welker)主持。

川普20日在「福斯與朋友」節目中說，這場辯論會肯定無法公平進行，因為韋爾克「存有偏見」、「沒辦法保持中立」。

他說：「克莉絲汀‧韋爾克很糟糕，她有嚴重政黨偏見，她的父母長期以來都是白登支持者，他們家都是民主黨支持者。」