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投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

中央社華盛頓19日綜合外電報導
圖為民主黨總統候選人白登。美聯社
圖為民主黨總統候選人白登。美聯社

民主黨總統候選人白登之子深陷「電郵門」，據稱相關電郵出自他留在一家電腦維修店的筆電。福斯新聞頻道從這家店取得含有他簽名的報修文件，似可為傳聞增添幾分可靠度。

「紐約郵報」（New York Post）之前指稱，白登之子杭特（Hunter Biden）2019年4月把筆電留在德拉瓦州一家電腦維修店中未取回，而筆電中存有涉及白登父子在烏克蘭與中國商業事務的資訊。

總統川普據此聲稱杭特與中國企業交易背叛了美國，並再次指控「白登贏，中國贏」。

福斯新聞頻道（Fox News）今天表示，他們取得留有杭特簽名的報修文件。文件中詳細列出3台ＭacBook Pro筆電預計在德拉瓦州威明頓（Wilmington）The Mac Shop維修的內容，費用為85美元，同時「帳單送達地址」欄位也有杭特的名字。

但福斯新聞頻道尚未驗證筆跡是否確實出自杭特。

另外，福斯新聞頻道也取得美國聯邦調查局（FBI）的文件，內容詳述FBI與The Mac Shop店主伊塞克（John Paul Mac Issac）的互動紀錄。紐約郵報已率先報導，就是伊塞克把筆電內容通報當局。

FBI文件顯示，伊塞克曾接獲傳票，要他到德拉瓦州的聯邦地區法院作證。文件其中一頁似乎還寫著筆電和硬碟序號。

FBI與德拉瓦州聯邦檢察官辦公室到目前為止，都拒絕對此事公開置評。

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