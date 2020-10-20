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投票／川普：巴維理應指派特別檢察官調查杭特白登

記者顏伶如／綜合報導
川普表示司法部長巴維理應對民主黨候選人白登次子杭特‧白登(圖)電郵事件採取行動。(Getty Images)
川普表示司法部長巴維理應對民主黨候選人白登次子杭特‧白登(圖)電郵事件採取行動。(Getty Images)

川普總統20日上午接受福斯新聞網晨間節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)電話訪問時說，司法部長巴維理(William Barr)對於民主黨候選人白登次子杭特‧白登(Hunter Biden)電郵事件應該「採取行動」，並且指派特別檢察官啟動調查。

川普說，已經接到十多位共和黨籍聯邦眾議員紛紛反應，希望巴維理要對杭特‧白登「電郵門」展開調查。

對於媒體爆料杭特‧白登送修筆電導致電郵曝光，川普在電話中說：「這根本是來自地獄的筆電。」他說：「就算他沒拿到所有的錢，但你總不能跑去中國，然後你的兒子帶著15億出來，你也不能跑去烏克蘭，每個月拿8萬3000元，你不能向莫斯科市長的太太收取350萬元。」

川普抨擊杭特‧白登指出：「在你父親當副總統之前，你根本沒工作。」他又說：「你不能老是跟在父親後面，走到哪裡就收10億元。」川普指控白登「收回扣」，還說「大家都知道」、「已經很久了」。

川普說，巴維理一定要「趕快行動」，一定要「派人調查」。他說：「這是重大貪腐案，我們在選前突然知道這事，司法部長必須有所行動。」

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