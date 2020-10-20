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共和黨全委會前主席史蒂爾宣布挺白登

記者顏伶如／綜合報導
共和黨全國委員會前主席史蒂爾資料照。(Getty Images)
共和黨全國委員會前主席史蒂爾資料照。(Getty Images)

共和黨全國委員會(Republican National Committee)前主席史蒂爾(Michael Steele)20日宣布，這次總統大選支持對象是民主黨候選人白登。非洲裔的史蒂爾說，相信白登能夠尋求各種方式，癒合川普總統執政之下越來越惡化的分裂對峙。

史蒂爾是馬里蘭州首位在全州選舉中勝出的非洲裔候選人，2003年至2007年間擔任副州長。他也是第一位非洲裔共和黨全國委員會主席。2011年卸下全委會主席職務後，近年來史蒂爾成為共和黨對川普檢討最力的黨內要角之一。

今年8月間，史蒂爾加入由共和黨內反川派人士組成的政治行動委員會「林肯計畫」(Lincoln Project)。

史蒂爾20日上午透過「林肯計畫」發表聲明表示：「許多川普支持者所提出的關切都是值得考量的。我擔任全委會主席期間，在團結與成長的前提下，努力解決議題並處理不同意見。然而，川普卻是以完全相反的手段激化共和黨，煽動分裂，敗壞核心理念。」

他表示，在許多政策的論點上，並不贊同白登的主張，「但我相信他將懇切地尋求各種方式，癒合川普與川普政府領導之下越來越惡化的分裂對峙。」

他指出：「我支持白登是因為，我們對於追求國家最高利益，有著永恆的共同信念。」

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