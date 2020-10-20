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最後期限將至 新紓困案恐仍卡關

中央社華盛頓19日綜合外電報導
圖為財政部長米努勤。美聯社
圖為財政部長米努勤。美聯社

美國聯邦眾議院議長波洛西說，和川普總統就新紓困方案在選前達成協議的協商有所進展。不過，儘管川普和他的團隊對達成協議發表樂觀談話，導致協商停滯的核心問題仍未解決。

美聯社報導，波洛西（Nancy Pelosi）今天和川普派來的財政部長米努勤 （Steven Mnuchin）磋商近1小時。一名高級幕僚表示，雙方持續縮小歧見。

波洛西告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）：「他們終於來到談判桌，我們努力達成一些事。」

「讓我們做出決定。我們可能不喜歡這樣，不喜歡那樣。不過，讓我們權衡情勢，看看我們是否可以前進。」

但在國會和白宮剩下的時間都寥寥無幾下，當前的關鍵問題是：如果不是現在通過，那會是什麼時候。

無論是對於尋求連任、一直樂觀談論新紓困案的川普來說，還是對現正處於11月總統大選風口浪尖上的民主黨總統候選人白登（Joe Biden）而言，這都是一個關鍵問題。

這對波洛西構成一個棘手局面。在共和黨堅定反對將近2兆美元紓困案下，波洛西對於磋商採取的強硬態度，讓各方認為協商很有可能破局。波洛西正設法得到她想要的。或許是現在，或許是之後。而這是她願意承擔的風險。

聯邦參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）將推動共和黨版紓困案在本週表決，這項法案通過的機會渺茫。

川普將紓困案的規模提高到1.8兆美元以上，還堅稱一旦和民主黨達成共識，共和黨人會跟著買單。但共和黨已經花了好幾個月時間討論一項規模較小的紓困案。共和黨籍聯邦參議員熊恩（John Thune）說：「那種範圍的協議，很難取得必要的共和黨人支持。」

美國聯邦眾議院議長波洛西(圖)說，和川普總統就新紓困方案在選前達成協議的協商有所...
美國聯邦眾議院議長波洛西(圖)說，和川普總統就新紓困方案在選前達成協議的協商有所進展。美聯社

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