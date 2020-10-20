美國政府要告Google非法壟斷

加州爾灣市Google辦公室的企業標誌。路透

紐約時報報導，美國司法部 定20日控告谷歌（Google ），在搜尋和搜尋廣告領域維持非法壟斷地位。司法部官員說，這是一個世代以來，美國政府對一家科技公司的市場力量發起的最重大法律挑戰。紐時說，如果美國政府勝訴，將改變谷歌這家知名企業和谷歌塑造的網路經濟。

司法部將向華府聯邦法院提告，控訴Alphabet子公司谷歌，透過數個獨占的商業合約和協議，排除競爭，非法維持在搜尋領域的壟斷地位。這些合約包括谷歌支付數十億美元給蘋果公司，讓iPhone內建谷歌搜尋引擎。

司法部將主張，在美國搜尋市場市佔率達八成的谷歌，與採用Alphabet安卓作業系統的手機製造商達成協議，使這些手機內建谷歌搜尋引擎，讓其他搜尋引擎很難取代。司法部將主張，谷歌用這些合約維持獨占地位，有損競爭與創新。

這項訴訟反映出美國社會對大企業的不滿，尤其是科技巨擘如谷歌、亞馬遜、臉書和蘋果等。保守派如總統川普，自由派如麻州聯邦參議員伊麗莎白．華倫，都對權力集中在幾個科技巨擘多所批評。

司法部長巴維理大力推動這起訴訟，很不尋常。他曾要求司法部律師在9月底前就這件案子提告，引起律師反彈，他們希望有更多時間準備，並抱怨政治力介入司法。巴維理數月來多次公開提及這起調查，並為主導調查的檢察官設下緊湊的期限。

這起訴訟可能持續數年，而且可能激發一些州檢察長提起反壟斷訴訟。約有48個州和法院轄區正在各自調查谷歌的行為，料將各自向谷歌提告。

谷歌向來否認違背反壟斷法，料將動用全球律師、經濟學者和遊說團體網絡，對抗美國政府提告。Alphabet市值1.04兆美元，持有現金1200億美元，正在歐洲對抗類似的反壟斷訴訟。

Alphabet說，該公司在搜尋市場面對激烈競爭，有更多人在亞馬遜等網站上搜尋資料。Alphabet說，該公司的服務有助於小商家做生意。