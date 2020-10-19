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專家示警：未來6-12周 疫情最黑暗的日子

編譯樊蕙／綜合19日電
傳染病學家19日指今年底前的10周到12周，新冠病毒前景極為嚴重，老年人口尤其危險。圖為本月5日在中西部新冠熱點州之一的威斯康辛州Middleton工作的兩名護士，正在停車場進行「得來速」檢測。 (美聯社)
傳染病學家19日指今年底前的10周到12周，新冠病毒前景極為嚴重，老年人口尤其危險。圖為本月5日在中西部新冠熱點州之一的威斯康辛州Middleton工作的兩名護士，正在停車場進行「得來速」檢測。 (美聯社)

全球新冠肺炎患者人數19日突破4000萬例，而美國感染和死亡人數均高居世界第一；明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任歐斯特宏(Michael Osterholm)警告，接下來數月將是「整場疫情最黑暗的日子」。

歐斯特宏在「國家廣播公司」(NBC)的「會見新聞界」(Meet the Press)節目上，被主持人陶德(Chuck Todd)問到白宮推動「群體免疫」(Herd Immunity)引發的爭議，而他坦承自己並不像川普政府那樣樂觀。

他說：「我們的確可望掌握疫苗與療法，但從時間上來看，接下來六至12周將是整場疫情最黑暗日子；直到明年年初至第三季之前，疫苗都不會以有意義的方式供應使用；而就算到了那個時候，全美也有約半數民眾會對於接種持懷疑態度。」

歐斯特宏將這種懷疑論歸咎於「訊息傳遞方面的重大問題」；他解釋道，國人目前沒有一個「榜樣」或「統一的」意見來帶領大家度過疫情。

他說：「民眾不知道可以相信什麼，而那是我們今後的重大挑戰，我們提供給公眾的訊息，必須反映科學與現實。」

歐斯特宏還說，群體免疫的目標，在讓民眾接受預防接種的情況下達到最好，而不只是讓民眾感染病毒，但這就需要公眾支持。

白宮新冠病毒抗疫顧問阿特拉斯(Scott Atlas)先前錯誤指出，一旦20%至40%國人感染，就可達成群體免疫，隨後卻又說這種報導是「謊言」。

歐斯特宏則說：「首先，20%這個數字是我見過所謂精靈粉末與偽科學最令人吃驚的結合；最少也要有50%到70%。」

自從川普總統一開始低估新冠肺炎疫情、試圖讓國人放心、表示「希望一切都會很好」之後，將近十個月過去，國家廣播公司新聞網(NBC News)統計，全美已有逾821萬人染疫，至少22萬人死亡。

如今距離總統大選只剩十幾天，川普政府因為處理疫情的方式而挨批，新冠肺炎新增個案數量開始回升，在全美每個州幾乎都出現被流行病學家稱為「第三個高峰期」的感染情況。

傳染病學家19日指今年底前的10周到12周，新冠病毒前景極為嚴重，老年人口尤其危...
傳染病學家19日指今年底前的10周到12周，新冠病毒前景極為嚴重，老年人口尤其危險。圖為本月5日在中西部新冠熱點州之一的威斯康辛州Middleton工作的護士，正在停車場進行「得來速」檢測。 (美聯社)

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