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涉駭美企和醫院 美起訴6俄軍官 也曾攻擊法大選和冬奧

編譯林育正／綜合19日電
司法部19日宣布起訴六名現役和退役俄羅斯軍官，他們涉嫌入侵法國大選、冬季奧運、美國醫院和企業等單位電腦，他們所屬的單位也曾於四年前干預美國總統大選。圖為司法部助理部長戴莫斯舉行記者會。(美聯社)
司法部19日宣布起訴六名現役和退役俄羅斯軍官，他們涉嫌入侵法國大選、冬季奧運、美國醫院和企業等單位電腦，他們所屬的單位也曾於四年前干預美國總統大選。圖為司法部助理部長戴莫斯舉行記者會。(美聯社)

司法部19日宣布起訴六名現役和退役的俄羅斯軍官，他們涉嫌入侵法國大選、冬季奧運、美國醫院和企業等單位電腦遭到起訴；他們所屬的單位也曾於四年前干預美國總統大選。

六名被告隸屬俄羅斯軍方簡稱「GRU」的單位，檢察官表示俄國因地緣政治因素和為報復敵人，而發起駭客攻擊。攻擊對象包括烏克蘭電廠，以及針對法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)2017年大選的爆料。此外入侵冬季奧運網站，目的為報復奧會因禁藥問題將俄國選手禁賽；此外也阻礙以神經毒劑暗殺前俄羅斯間諜和其女兒的案件調查。

儘管被告與入侵民主黨電子郵件帳號，干涉2016年美國總統大選的駭客隸屬同一單位，但本案被告並未以此犯行被起訴。本案其中一名被告，曾參與阻礙特別檢察官穆勒(Robert Mueller)「通俄案」調查的駭客攻擊。

不過目前六位被告均未遭美方監禁，司法部近年積極起訴海外駭客，即使被告缺席，仍期望藉此達到威嚇效果。司法部助理部長戴莫斯(John Demers)在記者會上表示：「沒有國家像俄羅斯只為取得微小戰略優勢，就將網路和通訊實力做為武器，進行惡意和毫不負責的攻擊。」

GRU好幾次入侵事件皆廣為國際社會所知，2017年法國總統大選前，就洩露了總統馬克宏陣營超過2萬封電子郵件；而駭客事件也讓人質疑，俄國總統普亭(Vladimir Putin)與政府是否與駭客攻擊有關。

而在2014年索契冬奧後，俄國因選手大規模被發現服用禁藥，而遭到國際奧委會懲處，因此也遭駭客報復性入侵。

奧運、國際田徑總會和國際足球總會等大型運動組織被駭，超過250位運動員的醫療紀錄和機密文件被公開和竊取。檢察官表示，駭客入侵為報復俄國運動員遭懲處的反擊。

駭客 俄國 俄羅斯

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