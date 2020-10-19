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WSJ：美擬提供援助 換取發展中國家棄用華為及中興

記者林宸誼／即時報導
美國政府正展開遊說，利用提供經濟援助的方式，說服非洲、中東的發展中國家，改用由華府所推薦，更安全、附帶條件更少的通訊設備供應商。圖為位於芬蘭的諾基亞。(美聯社)
美國政府正展開遊說，利用提供經濟援助的方式，說服非洲、中東的發展中國家，改用由華府所推薦，更安全、附帶條件更少的通訊設備供應商。圖為位於芬蘭的諾基亞。(美聯社)

儘管華為5G設備在歐美遭到封殺，但在非洲、中東的發展中國家仍有巨大市場，美媒披露，美國政府正展開遊說，利用提供經濟援助的方式，說服這些國家改用由華府所推薦，更安全、附帶條件更少的通訊設備供應商。不過，中國向這些國家開出的優惠貸款條件，令這些國家無法拒絕，美國在這方面則是大幅落後。

據華爾街日報報導，美國國際開發署（USAID）副署長格里克是該項計畫的牽頭人，她表示美國已準備數十億美元的貸款和其它融資，用於向其他民主國家而非中國的供應商處購買硬體，美方將派人與發展中國家的政要及監管機構會晤，目的是讓對方相信，使用華為和中興的設備是糟糕的主意。

她表示，美國將向發展中國家傳達兩個訊息：中國的設備容易受到間諜活動的攻擊、中國國有金融機構提供的設備貸款，可能會讓這些國家陷入困境，且中國的貸款通常附帶許多條款，相關國家將會背上沉重的債務負擔，令中國有機會接管它們的資產。

另外，由於美國缺乏提供5G設備的大型設備製造商，華府計畫向與非中國企業達成的交易提供融資，包括芬蘭的諾基亞（Nokia）、瑞典的愛立信（Ericsson）和韓國的三星（Samsung），而處於開發標準5G技術早期階段的小型美國公司，也可能包括在USAID的資助計畫內。

報導還提到，美國的遊說已在歐洲取成一定成果，德國正考慮是否棄用華為，但若要遊說發展中國家，華府將面臨更大的挑戰，以非洲為例，中國設備製造商已主導當地的建設，對價格敏感的電信商已採用華為和中興的設備，兩家公司在非洲和中東的銷售額，共占了當地市場的50%至60%。

一家西方通信設備企業的負責人承認，中國融資機構往往提供低於市場水平的利率，且在償還計畫方面，也是美國和歐洲同行無法與之相比的。

中國 美國 貸款

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