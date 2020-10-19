網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

消息人士透露，川普私人律師朱利安尼原希望福斯新聞部報導杭特‧白登筆電電郵資料，但福斯新聞部評估認為資料可疑而未接受，後來朱利安尼才找到紐約郵報。(美聯社)

「紐約郵報」(New York Post)上周報導指稱，民主黨總統候選人白登 次子杭特‧白登(Hunter Biden)筆電送修導致內存資料外洩，電郵紀錄顯示白登曾在兒子介紹下與烏克蘭天然氣公司Burisma高階主管會面。政治新聞網站Mediaite19日指出，消息人士透露，川普 私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)其實第一個找上的媒體是福斯新聞網(Fox News)，希望擁有良好合作關係的福斯新聞部報導杭特‧白登筆電電郵資料，但福斯新聞部評估認為資料可疑而未接受，後來朱利安尼才找到紐約郵報。

Mediaite報導指出，朱利安尼對於手中掌握的杭特‧白登筆電電郵資料，第一個找上的媒體對象是福斯新聞網，朱利安尼固定接受福斯新聞往訪問，合作關係良好，但福斯新聞部卻不願刊登朱利安尼提供的資料，理由是必須對於消息來源完成查證，並且確定電郵為真，才能播出。

消息人士透露，距離2020年大選投票日只剩最後三周之際，朱利安尼最後把資料交給紐約郵報。紐約郵報報導刊登後，福斯新聞網的保守派名嘴便陸續跟進，對白登陣營展開批評。不過，到目前為止，對於朱利安尼提供的外洩電郵，福斯新聞部僅確認其中一封的真實性。

福斯新聞網拒絕對Mediaite網站表示評論。不過，熟悉福斯新聞部決策的知情人士指出，朱利安尼的可信度向來受到懷疑，在無法確定電郵是否為真的情況下，他卻迫不及待要求媒體盡快報導，是讓福斯新聞部決定不予採用的原因。

雖然福斯新聞網向來力挺川普總統，但對於杭特‧白登筆電電郵曝光疑雲，多位主播與記者則明顯採取迴避態度。福斯主播拜爾(Bret Baier)在報導中便對觀眾說道：「並不是要幫忙擦脂抹粉，可是整起事件聽起來疑點重重。」

他說：「距離大選19天的時候，不能編造劇本，我們正在追查筆電究竟在哪裡，以及有關電郵的真實性。」

資深主播華勒斯(Chris Wallace)也說，整起報導「漏洞頗多」。他表示：「我能理解大家對於這篇報導的關切，它完全沒有經過證實，而且，坦白說，朱利安尼再也不算最值得信賴的消息來源。我並不願意這麼說，但真實情形就是如此。」

另一方面，紐約時報 (New York Times)18日晚間報導，紐約郵報在刊登杭特‧白登電郵報導之前，找不到有記者願意具名撰寫報導，紐約郵報內部對於資料來源是否可信，也出現高度關切。負責撰寫絕大部份報導的高德林(Bruce Golding)由於對資料來源不放心，不願意具名報導，紐約郵報編輯部則對其他員工施壓，要求共同具名報導。

紐約時報指出，最後紐約郵報報導是由艾瑪喬‧莫里斯(Emma-Jo Morris)與嘉布瑞拉‧范魯格(Gabrielle Fonrouge)掛名。莫里斯今年才加入紐約郵報，進報社之後還沒發表過具名報導，先前在福斯新聞網談話節目「漢尼提」(Hannity)擔任製作助理。范魯格是在2014年加入紐約郵報，但消息人士透露，她是在報導刊登後才發現自己被掛名。