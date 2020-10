川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

川普總統(右)與佛奇在白宮向記者簡報疫情。(美聯社)

川普 總統19日早晨與競選團隊幕僚通電話時表示,民眾對於新冠病毒疫情已經「聽得很煩」,並稱「對於佛奇 等那些白痴的發言,現在大家都覺得非常厭煩了。」

川普與競選團隊幕僚的電話交談,19日上午在社群網站曝光。川普對幕僚指出,美國 民眾不想再聽到有關疫情的言論,因為已經感到意厭煩。

他說:「別人愛怎麼講都行。就是別插手管我們。大家都聽得很煩了。對於佛奇等那些白痴的發言,現在大家都覺得非常厭煩了。」(People are tired of hearing Fauci and all these idiots.)

79歲的佛奇((Anthony Fauci)為美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長,長達40年醫學生涯當中,共計為六位美國總統提供公共衛生諮詢。

川普在電話中說「佛奇是個好人」,稍後又說「他在這邊大概已經五百年了吧」。

美國有線電視新聞網(CNN)記者凱蒂‧柯林斯(Kaitlan Collins)指出,透過消息人士取得川普電話談話內容,川普在電話中對競選幕僚說:「佛奇是個災難,如果我聽他的建議,我們大概會死50萬人」,但川普旋即上修數字,聲稱死亡人數是「70萬或80萬人」。

川普也對幕僚說:「如果有記者在聽的話,你們可以說是我講的沒錯,我根本不在乎。」