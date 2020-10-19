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川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

記者顏伶如／綜合報導
川普總統(右)與佛奇在白宮向記者簡報疫情。(美聯社)
川普總統(右)與佛奇在白宮向記者簡報疫情。(美聯社)

川普總統19日早晨與競選團隊幕僚通電話時表示，民眾對於新冠病毒疫情已經「聽得很煩」，並稱「對於佛奇等那些白痴的發言，現在大家都覺得非常厭煩了。」

川普與競選團隊幕僚的電話交談，19日上午在社群網站曝光。川普對幕僚指出，美國民眾不想再聽到有關疫情的言論，因為已經感到意厭煩。

他說：「別人愛怎麼講都行。就是別插手管我們。大家都聽得很煩了。對於佛奇等那些白痴的發言，現在大家都覺得非常厭煩了。」(People are tired of hearing Fauci and all these idiots.)

79歲的佛奇((Anthony Fauci)為美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長，長達40年醫學生涯當中，共計為六位美國總統提供公共衛生諮詢。

川普在電話中說「佛奇是個好人」，稍後又說「他在這邊大概已經五百年了吧」。

美國有線電視新聞網(CNN)記者凱蒂‧柯林斯(Kaitlan Collins)指出，透過消息人士取得川普電話談話內容，川普在電話中對競選幕僚說：「佛奇是個災難，如果我聽他的建議，我們大概會死50萬人」，但川普旋即上修數字，聲稱死亡人數是「70萬或80萬人」。

川普也對幕僚說：「如果有記者在聽的話，你們可以說是我講的沒錯，我根本不在乎。」

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