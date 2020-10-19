華郵：90億已撥但未用款可加強病毒檢測 白宮拒絕

華盛頓郵報19日報導，阿特拉斯(圖)反對將行政部門未動用的90億病毒檢測經費投入防疫工作。(美聯社)

華盛頓郵報19日報導，自從沒有傳染疾病學專業背景的阿特拉斯(Scott Atlas)加入白宮 抗疫小組之後，不但小組當中公共衛生專家的建議遭到嚴重忽略，白宮主導的防疫行動更陷入一團混亂。抗疫小組要員柏克斯(Deborah Birx)、佛奇(Anthony Fauci)提議，國會已撥款但行政部門遲遲未動用的90億病毒檢測經費應投入防疫工作，為疫情在冬季可能大幅升溫預做準備，但遭到阿特拉斯反對。

報導指出，神經系放射學家出身的阿特拉斯，由於在福斯新聞網(Fox News)接受訪問談話內容獲得川普 總統青睞，獲得延攬白宮抗疫小組。但自從阿特拉斯加入後，抗疫小組從今年夏末開始，防疫行動便越來越雜亂無章，滯礙難行。

華盛頓郵報指出，阿特拉斯在白宮深受榮寵，從最近一次白宮會議可見一斑。一名政府高層官員表示，川普離開橢圓形辦公室後， 阿特拉斯大搖大擺走到歷年來屬於總統專用辦公桌的堅毅桌(Resolute Desk)後坐下，替代川普繼續主持抗疫小組會議，讓在場人士詫異不已。

不過，阿特拉斯則對華盛頓郵報說，這個傳聞「消息錯誤，而且可笑」。

消息人士透露，美國 國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇及2014年以來擔任全球愛滋病防治計畫美國協調人的柏克斯均主張，美國疫情持續延燒之際，應該大手筆擴大病毒檢測，對入冬之後疫情恐將持續升溫預做準備。

民主黨籍參院國會助理指出，佛奇與柏克斯主張，行政部門應該使用國會已撥款、但迄今並未動用的90億病毒檢測經費，立即投入抗疫行動，讓一般民眾可以透過快篩，迅速了解自己是否感染新冠病毒。然而，佛奇與柏克斯的提議卻多次被阿特拉斯駁回。

阿特拉斯聲稱，年輕人、健康良好的民眾完全不需要接受病毒檢測，預算資源應該集中在養老院、健康狀況較為脆弱的特定地點即可，包括監獄、肉品處理廠等。

三名資深官員指出，對於柏克斯、佛奇、美國疾病管制暨預防中心主任芮斐德(Robert Redfield)、美國食品及藥物管理局(FDA)局長韓恩(Stephen Hahn)等公共衛生專家的疫情整理分析及防疫建議，阿特拉斯經常挑剔、質疑，還引述俗稱「垃圾科學」( junk science)的不實訊息做為反駁根據。

消息人士指出，柏克斯最近向身兼抗疫小組召集人的副總統潘斯辦公室投訴，指控阿特拉斯的加入讓抗疫行動的工作深受影響，她也對潘斯辦公室指出，阿特拉斯灌輸給川普的建議並不正確，希望潘斯將阿特拉斯從抗疫小組踢除。不過，潘斯的處理方式為，要求柏克斯與阿特拉斯自行解決歧異。

白宮發言人莎拉‧馬修斯(Sarah Matthews)指出，川普與川普政府處理疫情並無失當之處，「川普一直都聽取來自各種不同背景專家給予的意見」。