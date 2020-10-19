我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

華郵：90億已撥但未用款可加強病毒檢測 白宮拒絕

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓郵報19日報導，阿特拉斯(圖)反對將行政部門未動用的90億病毒檢測經費投入防疫工作。(美聯社)
華盛頓郵報19日報導，阿特拉斯(圖)反對將行政部門未動用的90億病毒檢測經費投入防疫工作。(美聯社)

華盛頓郵報19日報導，自從沒有傳染疾病學專業背景的阿特拉斯(Scott Atlas)加入白宮抗疫小組之後，不但小組當中公共衛生專家的建議遭到嚴重忽略，白宮主導的防疫行動更陷入一團混亂。抗疫小組要員柏克斯(Deborah Birx)、佛奇(Anthony Fauci)提議，國會已撥款但行政部門遲遲未動用的90億病毒檢測經費應投入防疫工作，為疫情在冬季可能大幅升溫預做準備，但遭到阿特拉斯反對。

報導指出，神經系放射學家出身的阿特拉斯，由於在福斯新聞網(Fox News)接受訪問談話內容獲得川普總統青睞，獲得延攬白宮抗疫小組。但自從阿特拉斯加入後，抗疫小組從今年夏末開始，防疫行動便越來越雜亂無章，滯礙難行。

華盛頓郵報指出，阿特拉斯在白宮深受榮寵，從最近一次白宮會議可見一斑。一名政府高層官員表示，川普離開橢圓形辦公室後， 阿特拉斯大搖大擺走到歷年來屬於總統專用辦公桌的堅毅桌(Resolute Desk)後坐下，替代川普繼續主持抗疫小組會議，讓在場人士詫異不已。

不過，阿特拉斯則對華盛頓郵報說，這個傳聞「消息錯誤，而且可笑」。

消息人士透露，美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇及2014年以來擔任全球愛滋病防治計畫美國協調人的柏克斯均主張，美國疫情持續延燒之際，應該大手筆擴大病毒檢測，對入冬之後疫情恐將持續升溫預做準備。

民主黨籍參院國會助理指出，佛奇與柏克斯主張，行政部門應該使用國會已撥款、但迄今並未動用的90億病毒檢測經費，立即投入抗疫行動，讓一般民眾可以透過快篩，迅速了解自己是否感染新冠病毒。然而，佛奇與柏克斯的提議卻多次被阿特拉斯駁回。

阿特拉斯聲稱，年輕人、健康良好的民眾完全不需要接受病毒檢測，預算資源應該集中在養老院、健康狀況較為脆弱的特定地點即可，包括監獄、肉品處理廠等。

三名資深官員指出，對於柏克斯、佛奇、美國疾病管制暨預防中心主任芮斐德(Robert Redfield)、美國食品及藥物管理局(FDA)局長韓恩(Stephen Hahn)等公共衛生專家的疫情整理分析及防疫建議，阿特拉斯經常挑剔、質疑，還引述俗稱「垃圾科學」( junk science)的不實訊息做為反駁根據。

消息人士指出，柏克斯最近向身兼抗疫小組召集人的副總統潘斯辦公室投訴，指控阿特拉斯的加入讓抗疫行動的工作深受影響，她也對潘斯辦公室指出，阿特拉斯灌輸給川普的建議並不正確，希望潘斯將阿特拉斯從抗疫小組踢除。不過，潘斯的處理方式為，要求柏克斯與阿特拉斯自行解決歧異。

白宮發言人莎拉‧馬修斯(Sarah Matthews)指出，川普與川普政府處理疫情並無失當之處，「川普一直都聽取來自各種不同背景專家給予的意見」。

川普 白宮 美國

上一則

美大選提前投票 民主黨急著投

下一則

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

延伸閱讀

分析：川普4年美歐關係降至冰點 白登若當選難一夕改善

分析：川普4年美歐關係降至冰點 白登若當選難一夕改善
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
若川普連任 專家擔憂全球難避免災難性暖化

若川普連任 專家擔憂全球難避免災難性暖化
白登下動員令「奪回民主」 川普連跑三州鞏固票倉

白登下動員令「奪回民主」 川普連跑三州鞏固票倉

熱門新聞

美國總統川普(右)和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）1日確診新冠肺炎後，他們的獨子拜倫（Barron Trump，左）不久也確診為新冠肺炎，但目前已恢復。美聯社

川普兒子拜倫曾確診新冠肺炎 第一夫人自訴感染時症狀

2020-10-14 16:29
美國總統川普16日出席喬治亞州梅崗市造勢活動。歐新社

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

2020-10-17 10:55
美國民主黨總統候選人拜登在競選期間常常失言。 圖／擷取自YouTube

白登再口誤「你們正嘗試自己胸部」

2020-10-13 07:17
12歲男童安德森申請入讀喬治亞理工學院的航太工程學院，校方說他的申請應該會被接受。(CBS電視台截圖)

12歲天才 申請入讀喬治亞理工學院 要讀這一科系

2020-10-12 20:33
美中緊張關係繼續惡化。華爾街日報指北京揚言拘留美國公民。(美聯社)

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

2020-10-17 23:03

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

2020-10-16 08:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次