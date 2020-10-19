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川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

美大選提前投票 民主黨急著投

編譯李京倫／綜合報導
佛州的提前投票19日開跑，選民在科勒爾蓋布爾斯市排隊投票。（Getty Images）
佛州的提前投票19日開跑，選民在科勒爾蓋布爾斯市排隊投票。（Getty Images）

距離11月3日的美國總統大選只剩2周，關鍵搖擺州佛州的提前投票19日開跑，全美已經投票的人數高達2800萬人，打破往年紀錄。

路透報導，跡象顯示，提前投票的多半是民主黨人。佛州大學「美國選舉計畫」的資料顯示，美國已有2790萬人投票。一些州會將選民登記的政黨資料統整後公布，在這些州已經投下的1090萬張選票中，55%是民主黨選民投下的票，24%是共和黨。

支持率落後的總統川普18日在內華達州舉行造勢集會後，19日前往亞利桑納州呼籲支持者投票相挺。

18日在另一個關鍵搖擺州北卡羅來納州造勢的民主黨籍總統候選人白登，19日留在家鄉德拉瓦州，搭檔聯邦參議員賀錦麗則前往佛州鼓勵支持者提前投票。

外界普遍認為佛州是川普必須獲勝的戰場，若輸掉這個南方大州，川普連任成功的機率將相當渺茫。依照美國選舉制度，在獲得270張選舉人票就能贏得總統大位的選戰中，佛州和紐約州各有29張選舉人票，次於加州的55張和德州的38張。

路透與易普索10月7日到14日的民調顯示，白登在佛州支持率為49%，川普為47%，兩者差距在這份民調的誤差範圍4個百分點內。

雖然白登競選支出已超越川普，但雙方陣營在佛州仍持續投入廣告經費。今年夏天起，白登的募款金額大幅超越川普，而且連續數月締造新紀錄。

民主黨競選陣營表示，賀錦麗在助手檢測新冠病毒呈陽性反應後，已獲得醫生開立的健康證明，將參加佛州奧蘭多及傑克森維爾市的提前投票造勢活動。

川普首先將在威斯康辛州普瑞斯考特市舉辦造勢活動，接著再前往亞利桑納州土桑市。亞利桑納州是川普與白登競爭激烈的一州。

佛州 川普 投票

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