我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

分析：川普4年美歐關係降至冰點 白登若當選難一夕改善

中央社法蘭克福19日綜合外電報導
民主黨總統候選人白登。(美聯社)
民主黨總統候選人白登。(美聯社)

美國總統川普2016年勝選時，德國總理梅克爾曾不尋常警告說，她願在川普尊重民主價值條件下和對方合作。4年後川普魯莽的外交舉措不僅未獲德國好感，也惹怒許多歐洲人。

川普任內除了帶領美國退出巴黎氣候協定和伊朗核子協議、對歐洲聯盟（EU）鋼鋁品加徵關稅，還削弱世界貿易組織（WTO）的仲裁能力，一再打擊歐洲相當重視以多邊主義原則處理各項全球挑戰的做法。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）副研究員史托克斯（Bruce Stokes）對法新社表示，川普將歐盟形容為貿易上的敵人，令各個歐洲盟邦震驚；而他和俄羅斯培養親密關係，也「嚇壞人們」。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States，GMF）高級跨大西洋研究員大衛-威爾普（Sudha David-Wilp）更直言：「大西洋兩岸關係實際上正形同靠生命維持器延續。」

專家並表示，即使民主黨總統候選人白登（Joe Biden）在11月3日挑戰白宮大位成功，也無法一夕間化解美歐之間累積的裂痕。

丕優研究中心（Pew Research Center）最近所做的調查便發現，歐洲人對美國的好感度降至歷史新低，其中德國人只有26%對美國抱持好感。

史托克斯表示，歐洲人對美國的「嚴酷評價」，部分歸咎於歐洲民眾普遍相信川普政府對新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情的「處置不當」。

大衛-威爾普也說：「歐洲人看到美國有許多內部問題正在撕裂國家，便會想說：（現在這個時機）這個國家有可能是好夥伴嗎？」

現任歐盟輪值主席國德國，過去經常是川普怒批對象，尤其針對德國未能達到北大西洋公約組織（NATO）的國防支出目標。不僅如此，在個人關係層面，川普和梅克爾（Angela Merkel）的互動也不佳。

梅克爾不僅未曾像法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一般，在川普訪法時用閱兵儀式和炫目的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）晚宴款待他；今年6月梅克爾甚至因顧及疫情，拒絕川普在華府召開七大工業國集團（G7）峰會的邀請。川普隨後便迅速宣布大砍駐德國美軍人數。

大衛-威爾普表示，白登若當選，他「將發現有必要重振與盟邦的關係」。專家也認為，白登上任後預料很快會出訪歐洲，也會重返氣候協定，並和伊朗再度展開核子談判。

川普 德國 美國

上一則

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

下一則

美大選提前投票 民主黨急著投

延伸閱讀

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
白登下動員令「奪回民主」 川普連跑三州鞏固票倉

白登下動員令「奪回民主」 川普連跑三州鞏固票倉
川普決戰州落後關鍵：防疫失敗 長者變心

川普決戰州落後關鍵：防疫失敗 長者變心
疏遠川普 共和黨參議員急自保 憂無法保住參院多數

疏遠川普 共和黨參議員急自保 憂無法保住參院多數

熱門新聞

美國總統川普(右)和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）1日確診新冠肺炎後，他們的獨子拜倫（Barron Trump，左）不久也確診為新冠肺炎，但目前已恢復。美聯社

川普兒子拜倫曾確診新冠肺炎 第一夫人自訴感染時症狀

2020-10-14 16:29
美國總統川普16日出席喬治亞州梅崗市造勢活動。歐新社

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

2020-10-17 10:55
美國民主黨總統候選人拜登在競選期間常常失言。 圖／擷取自YouTube

白登再口誤「你們正嘗試自己胸部」

2020-10-13 07:17
12歲男童安德森申請入讀喬治亞理工學院的航太工程學院，校方說他的申請應該會被接受。(CBS電視台截圖)

12歲天才 申請入讀喬治亞理工學院 要讀這一科系

2020-10-12 20:33
美中緊張關係繼續惡化。華爾街日報指北京揚言拘留美國公民。(美聯社)

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

2020-10-17 23:03

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

2020-10-16 08:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次