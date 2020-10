要求與川普對話！亞裔男子吊掛川普酒店16樓外牆 以死相逼

芝加哥 一名20多歲男子18日晚間以繩索吊掛在川普 國際酒店大廈16層樓高的外牆上,並要求要與總統川普對話,否則就割斷繩索跳樓。

芝加哥警察 發言人阿亨(Tom Ahern)表示,該名男子自傍晚5時半左右開始,就垂掛在芝加哥川普國際酒店大廈16樓的陽台外,並要求與川普直接對話。該男在影片中揚言不想死。

據悉,多名警員已抵達現場,談判人員也在16樓陽台與男子進行對話,希望能將他勸退。

Situation at the Chicago Trump tower. Man dangling on rope off balcony. Unknown intentions. Police/Fire rescue on scene.



