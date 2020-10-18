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要求與川普對話！男子吊掛川普酒店16樓外牆 以死相逼

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要求與川普對話！亞裔男子吊掛川普酒店16樓外牆 以死相逼

編譯徐榆涵／即時報導
芝加哥一名20多歲男子18日晚間以繩索吊掛在川普國際酒店大廈16層樓高的外牆上。（取材自YouTube@Bret Miller）
芝加哥一名20多歲男子18日晚間以繩索吊掛在川普國際酒店大廈16層樓高的外牆上。（取材自[email protected] Miller）

芝加哥一名20多歲男子18日晚間以繩索吊掛在川普國際酒店大廈16層樓高的外牆上，並要求要與總統川普對話，否則就割斷繩索跳樓。

芝加哥警察發言人阿亨（Tom Ahern）表示，該名男子自傍晚5時半左右開始，就垂掛在芝加哥川普國際酒店大廈16樓的陽台外，並要求與川普直接對話。該男在影片中揚言不想死。

據悉，多名警員已抵達現場，談判人員也在16樓陽台與男子進行對話，希望能將他勸退。

來源：Chicago Sun-Times YouTube

川普 芝加哥 警察

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