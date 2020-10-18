活剖孕婦奪胎兒 聯邦將首度處死女囚犯

印第安納州特雷霍特聯邦監獄，今年年底將執行全國近70年來首度處死女囚犯。(美聯社)

印第安納州特雷霍特(Terre Haute)聯邦監獄 預定今年年底將處死女殺人犯麗莎‧蒙哥馬利(Lisa Montgomery)，她將成為全國近70年來首度被處死的女囚犯。

蒙哥馬利將在12月8日於特雷霍特聯邦監獄，接受藥劑注射行刑；聯邦監獄在今年7月恢復執行死刑，蒙哥馬利也成為近20年來第九名被處死的犯人。

2004年在密蘇里州 的斯基德莫爾(Skidmore)鎮上，蒙哥馬利殺害一名23歲懷孕女子芭比‧史帝內特(Bobbie Jo Stinnett)，並將被害人身體剖開取走體內的嬰兒。

當時蒙哥馬利偽裝成是要來領養被害人家的狗，從堪薩斯州來到密州史帝內特的住家；史帝內特遇害時懷有八個月的身孕，蒙哥馬利先是用繩子勒住被害人，當她將被害人的子宮割開企圖取走嬰兒時，史帝內特尚未失去意識，還試圖反擊。

根據檢察官的說法，最終蒙哥馬利將史帝內特的孩子帶走，計畫佯裝成自己的小孩扶養；蒙哥馬利的律師聲稱她有幻想症以及「假性囊腫」(Pseudocyesis)，才會讓她產生自己懷孕的幻覺，但這項說法並不被陪審團接受。

司法部在12月10日也安排另外一名囚犯伯納德(Brandon Bernard)的死刑執行，同樣將採取藥劑注射行刑；1999年伯納德與共犯維亞爾瓦(Christopher Vialva)在德州槍殺一對來自愛阿華州的神職夫婦，維亞爾瓦已於上個月被處決。

聯邦政府7月14日處死白人至上 主義者丹尼爾.路易斯.李(Daniel Lewis Lee)，是近20年來首次聯邦死刑，該名男子直到行刑前仍宣稱自己是無辜的，自此之後已有六名死囚被處死。

恢復聯邦死刑以來，56年內僅執行過三次死刑；廢死團體指控川普政府是為了在競選期間宣揚「法律與秩序」的理念，積極執行死刑。