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大仁說財經 | 歐洲因應疫情再發限令，美國宜自我警示

文／張大仁
歐洲疫情再起，美國殷鑑不遠。（美聯社）
歐洲疫情再起，美國殷鑑不遠。（美聯社）

歐洲的新冠病毒確診病例再次風起雲湧，迫使倫敦和巴黎等各國政府衡量輕重之後實施更嚴格的新限制措施。這對於歐洲的經濟復甦來說是個壞消息，更讓美國面對即將到來的冬天備受關注。

巴黎宣布實施宵禁。而在倫敦，政府禁止不同家庭成員在同室內聚集。這些措施是用以抑制整個歐洲大陸新冠病例數的迅速增加，因為醫院的接納量再度引發人們關注。

倫敦、巴黎、米蘭和法蘭克福的股市大幅下跌。雖然不像3月時那樣低迷，但是劇烈的波動仍然反映出市場對此的警覺。

美國商銀歐洲經濟學者在給客戶的備忘錄中簡單地指出：「沒錯，這真的很糟。」

他們說：「如果情況繼續發展下去，限居令和就醫限制的影響性可能會更具破壞性。」「人們原本就已採取預防性的節衣縮食，但在病毒造成的諸多不確定性驅使下，可能會進一步增加。自主社交隔離將會輕易地擴大病毒再起對經濟的影響力。」

目前很難斷定這些新措施對經濟的影響程度，尤其是考慮到英國等國家內部的不同反應；像是利物浦等城市發布的限制性法規甚至比倫敦還要嚴格。

德意志銀行(Deutsche Bank)經濟學者拉賈(Sanjay Raja)說：「關注這些限制的規模和範圍將是未來最重要的目標。」他仍堅信自己的預測，即英國在10月至12月間將實現2%的經濟成長，但他說，如果再多加實施任何限制，經濟可能會完全停滯。

安聯(Allianz)現在預計歐洲主要經濟體將在今年最後一季再次收縮，西班牙經濟將較上季萎縮1.3%，法國萎縮1.1%。

沒有人會相信歐洲領導人面臨的挑戰純粹只限於當地。這些領導人果斷地採取行動、努力避免公衛危機惡化，或者採取各項溫和措施來保護脆弱的經濟利益。

像是紐約市正在布魯克林和皇后區的某些社區中，以關閉某些地區的非必要企業和學校來應對新冠疫情的再起，以試圖避免關閉範圍更加擴大。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的數據，在美國，一周平均每日新增病例已超過5萬3000例，一個多月的時間裡增加超過55%。

由《CNN Business》和《Moody's Analytics》彙編的「回歸正常」指數(Back-to-Normal Index)顯示，自9月中旬以來，美國的經濟復甦其實已趨於平穩。然而歐洲的現況證明了這種情況很快就可能逆轉。

近幾個月來，歐洲股市一直受到投資需求增加的追捧。資金經理人們指出，歐洲在今年春季之後對病毒進行了有效控制，並對歐盟領導人達成協議籌集8000億歐元用於提振經濟大加讚揚。但是，如果缺乏前一項的努力，歐洲很可能會繼續陷入困境。美國應將其視為他山之石。

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