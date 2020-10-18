科羅拉多州史上最大野火 8.6萬公頃土地被毀

科羅拉多州的喀茂隆峰大火（Cameron Peak Fire）持續擴大，已成為州史上最大野火，被焚毀土地達8萬677公頃。(美聯社)

美國科羅拉多州 的喀茂隆峰大火（Cameron Peak Fire）持續擴大，已成為州史上最大野火，被焚毀土地達8萬677公頃，約是3個台北市的面積。超過1500人正參與滅火。

影片來源：YouTube 9News頻道

美國廣播公司新聞網（ABC News）網站報導，根據拉瑞莫郡（Larimer County）郡保安官辦公室，火勢目前已控制住62%，但拉瑞莫郡34號公路附近仍維持強制疏散措施。

由於火災危險仍在，昨天傍晚科羅拉多州北部各地仍有幾處警報尚未解除。

預料本周末大火產生的濃煙還會增加。昨晚以前煙塵已擴散進入科州東北部，並跨越州界，進入內布拉斯加州 西南部和堪薩斯州西北部。

科羅拉多州當局目前也在對抗另一場名為科爾伍德大火（Calwood Fire）的野火。火勢昨天在波爾德郡（Boulder County）開始燃燒後，晚間已擴大到超過7000公頃。

科爾伍德大火促使拉瑞莫郡北方約161公里的詹姆士敦（Jamestown）居民被強制疏散，當局也告訴周遭地區居民應作好疏散的準備。