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北卡提前投票夯 白登加碼：站出來奪回民主

記者羅曉媛／華盛頓報導
民主黨總統候選人白登18日到北卡造勢。(美聯社)
民主黨總統候選人白登18日到北卡造勢。(美聯社)

前副總統、民主黨總統候選人白登(Joe Biden)18日在關鍵戰場北卡州發表講話，動員支持者踴躍投票；當地剛在本周創下提前投票(early voting)首天的投票人數新高，白登演講時再三強調「是時候」用投票這一神聖職責，重建美國的支柱中產階級、團結一致，站出來奪回民主。

伴著支持者的汽車鳴笛聲，白登18日戴著黑色口罩一路小跑進場，他稱今年的大選是有生之年最重要的選舉，因為有太多東西危如累卵，它關係到尊嚴與尊重，關係到「你在社區的位置」；他批評川普對疫情的種種不當處理因「他只在乎股市，而不是你」，指川普說美國疫情已轉危為安，但實際上，美國剛在周五迎來7月以來的單日最高新冠確診。

白登也再次承諾自己將做美國人的總統，「沒有藍州、紅州，只有美利堅合眾國」；他還引用前總統甘迺迪被問及美國為何登月的著名講話「我們拒絕拖延」，指是時候完成美國必須做的事—用投票告訴川普和他的支持者：「我們選擇希望而非恐懼，選擇團結而非分裂，選擇科學而非虛幻，選擇真相而非謊言。」

北卡州自9月初開始缺席投票(absentee by-mail ballots)，本周四(15日)開始提前投票，已有逾100萬選民投票；白登此行旨在進一步抬高投票熱情，在大選僅剩兩周之際，加緊動員北卡州非裔選民以及立場溫和的民主黨選民。

該州非裔選民曾在2008年助力前總統歐巴馬贏下北卡，使他成為1976年之後首個且唯一贏得北卡州的民主黨總統候選人；過往三屆總統大選，北卡州的勝負差距均少於4%，今年的選戰亦如此，根據「真清晰政治」(Real Clear Politics)網站的平均民調，白登在北卡州僅領先川普1.4%。

白登18日發表演講所在的德罕(Durham)，是民主黨在北卡州的關鍵基本盤，當地民主黨正加緊動員左傾選民投票；德罕郡民主黨主席狄克森(David Dixon)說，相比選白登當總統，當地一些左傾選民對選川普下台更有熱情。

白登當日演講持續20分鐘，之後他與北卡非裔領袖線上會面；白登和競選搭檔賀錦麗近幾周多次前往北卡動員非裔選民，他上月底曾到夏洛特發表重建美國經濟的講話，賀錦麗隨後則到洛麗(Raleigh)的非裔歷史大學紹爾大學(Shaw University)演講。

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