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防美大選遭操控 臉書、Instagram拒絕了220萬則廣告

中央社巴黎18日綜合外電報導
臉書和Instagram最近拒絕了220萬則廣告並移除12萬則貼文，因為這些廣告和貼文試圖妨礙用戶參與即將到來的美國大選投票。（路透資料照片）
臉書和Instagram最近拒絕了220萬則廣告並移除12萬則貼文，因為這些廣告和貼文試圖妨礙用戶參與即將到來的美國大選投票。（路透資料照片）

臉書副總裁克萊格在今天刊出的訪問中表示，臉書和Instagram最近拒絕了220萬則廣告並移除12萬則貼文，因為這些廣告和貼文試圖妨礙用戶參與即將到來的美國大選投票

此外，曾任英國副首相的克萊格（Nick Clegg）還告訴法國周報「星期日報」（Journal du Dimanche），網路充斥的假訊息，也有1億5000萬則被貼上警告。

臉書（Facebook）持續加強行動，力圖避免2016年美國大選前的事件重演；當時，臉書被來自俄羅斯的勢力所利用，試圖操控投票者。

英國2016年脫歐公投時也有類似問題。

擔任臉書國際事務與通訊傳播副總裁的克萊格表示：「3萬5000名員工在管理我們平台的安全，並為了這些選舉貢獻心力。」

「在資訊查核方面，我們已和70個專業媒體建立合作關係，包括在法國的5家媒體。」

法新社也在臉書合作之列。

克萊格還說，臉書也利用人工智慧，「在用戶通報之前，就得以刪除數以十億計的貼文和假帳號」。

克萊格說，臉書將把所有廣告及其資金和來源等資訊保存7年，「確保透明度」。

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