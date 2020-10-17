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維州一購物中心爆炸 3送醫2重傷

記者胡玉立／綜合報導
維吉尼亞州哈里森堡的購物中心發生爆炸後，餘火不止，現場一片狼藉。(美聯社)
維吉尼亞州哈里森堡的購物中心發生爆炸後，餘火不止，現場一片狼藉。(美聯社)

維吉尼亞州哈里森堡(Harrisonburg)一座購物中心17日上午8點半左右發生爆炸並起火燃燒，有三名傷者送醫救治，其中兩人重傷，但傷勢穩定；另有幾名傷者在現場治療後已無大礙。當局表示，爆炸原因仍在調查當中。

市府發言人帕克斯(Mike Parks)表示，發生爆炸的兩層樓商場已全毀，當局兩度搜索建築物殘骸，未發現其他受害者。哈里森堡消防局局長托比亞(Matt Tobia)表示，消防人員趕到現場時，傷者均在建築物外，火勢後來被撲滅。

維州州長諾譚(Ralph Northam)推文提及，該事故是「瓦斯爆炸」，州緊急人員被派往該地區。維州哥倫比亞天然氣公司則發表聲明，指機組人員已關閉爆炸地點的天然氣服務，「目前尚未發現設施有任何問題。無人報告氣體外洩，也尚未發現該地區有天然氣外洩報告。」

哈里森堡(Harrisonburg)位於維州雪蘭多厄山谷(Shenandoah Valley)，人口約5萬，是詹姆斯麥迪遜大學(James Madison University)所在。該校在臉書貼文指出，該校陸軍預備軍官訓練團(ROTC)有三名學生在傷者之列，其中一名學生送醫但屬輕傷，可望很快出院，另兩名學生在現場治療後已返家。

爆炸發生時，約有30名ROTC成員在附近參加10哩賽跑，爆炸地點距離比賽起點和終點線約30碼。

發生爆炸的購物中心主要有四家企業，包括一家音樂商店和一家錄音棚。其中，Hometown Music商店在臉書寫道：「房東告知我們商店因爆炸被毀，但店員均無礙，感謝關心與祈禱。」另一家商店Blue Sprocket Sound在臉書寫道：「我們當未得知大樓事故的所有細節。但我們全體人員都平安，這是最重要的。我們為同區其他企業祝禱，也感謝所有第一時間趕赴現場的相關人員。」

維吉尼亞州哈里森堡的購物中心發生爆炸後起火燃燒，消防員架起雲梯灌救。(美聯社)
維吉尼亞州哈里森堡的購物中心發生爆炸後起火燃燒，消防員架起雲梯灌救。(美聯社)

維州 臉書 天然氣

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