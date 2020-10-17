紐約開放周 邀你探索150建築之美 虛擬活動更經典

紐約建築開放周，從紐約到世界，線上展示紐約建築之美。(主辦方提供)

一年一度的「紐約建築開放周」(Open House New York Weekend)在17日、18日(周六、日)如期回歸，即使在疫情 下許多實體活動不得不取消，但主辦方依舊利用線上重新定義了這一紐約市 的經典活動，提供了超過150個探索和體驗紐約建築魅力的方式，不僅紐約客，全世界各地的建築愛好者也可以參與其中。

2020年是「紐約建築開放周」的第八個年頭，因應新冠肺炎疫情下的防疫安排，主辦方提供實地遊覽與在線觀賞混合的多種遊玩方案，在保證防疫安全的前提下，仍能享受紐約建築的魅力。

聯合執行董事鄧恩(Dorothy Dunn)表示，紐約建築開放周一直致力於倡導開放，包容的城市，希望通過這些活動加深公眾對建築和城市設計重要性的理解，讓公民生活更加充滿活力。

「今年的線上活動全部重新設計，和製作者以及志願者們共同合作，我們今年的志願者人數比以往都多。」鄧恩表示，這個周末有超過150個虛擬建築地可供參觀，虛擬參觀影片或直播會持續開放到19日零時。

鄧恩表示，今年紐約在疫情下失去了原本的活力，但這也讓紐約客與世界各地的人對紐約更充滿好奇和嚮往，這些有歷史感或是現代化、住宅的或是工業的建築，涵蓋了紐約五個行政區，每個區都各具特點，所以來自全世界的人都可以針對個人的喜好，與紐約客共同慶祝這個城市多元而有活力的建築文化。

今年因疫情對經濟的影響，主辦方也想到了凸出和建築相關的小商業，鄧恩表示，比如小義大利 ，許多人只知道在曼哈頓和華埠毗鄰的「旅遊聖地」小義大利，「但許多紐約客認為位於布朗士的小義大利才是真正的經典。」她笑談。

建築開放周也在布朗士的小義大利地區向參與者展示當地超過百年的小商業，讓所有人都能有機會了解紐約的不同側面，「我想這就是紐約的魅力，即使在疫情面前，它的包容和文化特色依然能聲名遠揚。」

民眾請往「紐約建築開放周」官網

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