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美抗中持續？ WSJ：不管誰當選 美中關係都不可能降溫

中央社／紐約16日電
報導寫道，無論川普或前白登贏得總統大選，美中對抗局勢都不大可能降溫。（路透）
報導寫道，無論川普或前白登贏得總統大選，美中對抗局勢都不大可能降溫。（路透）

華爾街日報報導，美國總統川普在大選年猛打抗中牌，鷹派幕僚在疫情爆發後成功說服是關鍵；美方考慮使出更多手段，包括監視疑在美國支援諜報工作的中國國營航空公司員工。

根據美方現任與卸任官員說法，川普2017年1月上任後，國家安全團隊中許多人渴望對抗中國。但過去3年，川普未將中國視為美國最大威脅，且將美中貿易談判視為優先，成為推動抗中政策的最大障礙。

一名已卸任的國安官員回憶川普上任初期時說：「白宮國家安全會議（NSC）說：『把你們想整中國的願望清單列給我們。』」提案包括強化美台關係、阻止中國電信公司在國際市場攻城掠地，之後卻沒有太多重要動作。

3月態度轉變 批准連串抗中舉措

今年川普態度大轉變，自3月以來，他批准一連串抗中舉措，包括派遣航空母艦打擊群赴南海、防止中國科技公司掌握先進技術、增加對台軍售、以涉嫌從事間諜活動為由下令中國駐休士頓總領事館關閉、試圖將具中資背景的熱門應用程式TikTok逐出美國市場。

多名官員表示，美方考慮使出更多手段，包括監視疑似在美國支援諜報工作的中國國營航空公司員工、進一步打擊中方企圖影響美國政界與商界的作為、將更多中國科技公司列入黑名單。

報導寫道，無論川普或前副總統白登（Joe Biden）贏得總統大選，美中對抗局勢都不大可能降溫。川普在選戰中主張強硬面對中國，白登幕僚團隊也認同川普政府對中國作風日益強勢的分析。

美方現任與卸任官員指出，3大因素促使川普政府對中政策轉彎。

美中1月簽署首階段貿易協議後，川普改變政治算計，認為更強硬的對中政策有利爭取連任；新型冠狀病毒疾病（COVID-19）從中國向外蔓延後，川普身邊的對中鷹派幕僚占上風；北京當局在香港等地的強勢作為激怒美方官員與國會。

根據中方官員與政府顧問，中國領導階層對美方頻頻發動攻勢感到困惑。到目前為止，中方以相稱手段回應美方動作，例如在中國駐休士頓總領事館關閉後下令美國駐成都總領事館關閉。

美中貿易談判 川幕僚分兩大陣營

美中貿易談判期間，川普幕僚分成兩大陣營，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）被歸類成鴿派，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）則是鷹派。美中締結首階段貿易協議後，萊特海澤為保全協議投入鴿派陣營，在國安領域影響力有限。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）、司法部長巴爾（William Barr）、白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）與商務部長羅斯（Wilbur Ross）等自稱「脫鉤派」的官員則欲懲罰中國，認為華府沒什麼理由討好北京。

北京當局制定香港特區國家安全法並於6月底施行後，川普政府開始制裁與打壓香港與新疆相關的中方官員。但報導指出，美方反制也有極限，特別是危及全球經濟或不利川普爭取連任的動作。

川普反對把美元當成武器，促使白宮迅速擋下美元與港元脫鉤、或將一家中國大型銀行踢出國際貨幣體系的提案。財政部、農業部和美國貿易代表署（USTR）官員警告對新疆棉花頒布進口禁令恐損及美國服飾業後，相關提案制裁力道打折扣。

台灣是美中對抗日益激烈的層面

報導指出，台灣是美中對抗日益激烈的層面。

美方多名國安官員說，川普上任後頭3年對台灣沒什麼興趣。港區國安法上路後，龐培歐以台灣可能是北京下個目標說服川普。8月以來，川普批准衛生部長艾薩（Alex Azar）訪台，美方宣布啟動美台「經濟暨商業對話」（Economic and Commercial Dialogue），並推動售台巡弋飛彈、水雷、無人機等武器。

前白宮國安顧問波頓（John Bolton）長期主張強化美台關係，在任期間進展有限。他表示，川普政府立場轉向後，美方有更大意願挑戰中國，官僚體制內部出現變化，反對抗中的勢力屈居下風。

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