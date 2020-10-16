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美研究：出現在豬隻身上的冠狀病毒 可能感染人類

編譯胡夢瑋／綜合報導
美國研究指出，出現在豬隻身上的冠狀病毒可能感染人類。 （路透資料照片）
美國研究指出，出現在豬隻身上的冠狀病毒可能感染人類。 （路透資料照片）

美國北卡羅來納大學最新研究指出，一種新興的冠狀病毒會導致豬隻出現腸胃道疾病，該病毒可能破壞豬肉產業而且有可能跳躍物種從而感染人類。

美聯社報導，本周發表於美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences）的研究指出，豬急性腹瀉症候群冠狀病毒（又稱Sads-CoV）於2016年開始在中國感染豬群，造成豬隻腹瀉和嘔吐，感染該病毒不到5天大的小豬中有90%死亡。

目前在美國仍未偵測到該病毒，該病毒與造成新冠肺炎的新型冠狀病毒（Sars-CoV-2）屬同一家族，兩者皆被認為起源於蝙蝠。

14名北卡羅來納大學教堂山分校的流行病學家、免疫學家和微生物學家去年組成團隊對Sads-CoV進行研究，以了解該病毒是否能跨越物種並傳染給人類。

北卡羅來納大學流行病學教授格雷厄姆（Rachel Graham）表示，「在實驗室測試中，該病毒能夠適應並利用人類肝、腸和呼吸道細胞作為宿主。我們知道它會影響人類細胞」。

研究人員指出，今年新冠肺炎迅速在全球傳播凸顯開發對於冠狀病毒干預措施的必要性。

該病毒最可能透過像是養殖場工作人員和動物之間的接觸，傳播給人類。

美國 北卡 新冠肺炎

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