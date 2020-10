沒戴罩染疫 進加護7天 川普盟友坦承「我錯了」

共和黨籍前新澤西州州長、川普 盟友克利斯蒂(Chris Christie)先前造訪白宮 參加巴瑞特(Amy Coney Barrett)大法官提名活動,並協助川普準備總統候選人辯論,結果感染新冠肺炎,在加護病房住了七天;針對平時不戴口罩,克利斯蒂坦承「我錯了」。

克利斯蒂接受紐約時報訪問並且發表聲明,表示他當初認為白宮是「安全區」結果忽略防疫 。現在他也現身說法,呼籲民眾認真看待新冠病毒的威脅,務必戴口罩和保持社交距離。

「當我進去白宮,我以為我安全了,我接受篩檢,其他很多人更每天受檢。」克利斯蒂說,「我錯了,我在巴瑞特提名典禮上沒戴口罩;在與總統和團隊多次準備辯論過程中,我也沒戴口罩,我徹底錯了。我希望我的經驗能讓大眾了解,你應該遵守聯邦疾病防治中心(CDC)準則,在公共場所戴上口罩,不只保護自己也保護他人。」

