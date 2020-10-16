富比士雜誌：川普負債至少十億

位於紐約第五大道的川普大樓(Trump Tower)。(美聯社)

富比士(Forbes)雜誌16日報導，對於川普 總統負債多少，許多民眾都認為約在4億左右，特別是川普15日晚間的里民大會上也提到這個數字，但實際上川普負債總金額至少10億以上。

報導指出，從飯店、大樓、豪宅到高爾夫球場，川普手下有10多項資產都處於負債狀態，其中許多在聯邦政府的財產申報裡可以找到，累計金額為4億4700萬元。

然而，川普許多貸款 並沒有完全透明化，許多真實內容其實尚未曝光，德意志銀行(Deutsche Bank)並非唯一一家願意借錢給川普的銀行，至少有其他6家金融機構都貸款給了川普，其中兩家的貸款是在川普當選後才辦理或申請重整。

報導指出，某些傳言指稱川普已經「破產」，但根據富比士雜誌估計，川普身價約有36億，扣除負債之後約剩25億，仍然頗為可觀。

富比士雜誌列舉了川普負債的主要項目包括：

＊美洲大道1290號(1290 Avenue of the Americas)大樓：川普負債2億8500萬元，

川普持有這棟大樓的30%股份，貸款在2022年11月即將到期，利息為3.34%。2012年，川普與生意夥伴「沃納多地產信託」(Vornado Realty Trust)共同向四家金融機關申請到9億5000萬元貸款，其中包括德意志銀行、瑞士銀行(UBS)、高盛集團(Goldman Sachs)及中國 國營的中國銀行(Bank of ChinaBank of China)。中國銀行今年4月接受新聞網站Politico訪問時說，已經把貸款轉賣其他機構。

＊華府特區川普國際飯店(Trump International Hotel Washington, D.C.)：川普負債1億7000萬元

這筆向德意志銀行申請的貸款採浮動利息，2024年即將到期。

＊加利福尼亞街555號(555 California Street)摩天大樓：川普負債1億6200萬元

這棟位於舊金山的摩天大樓是川普與「沃納多地產信託」共同投資，川普擁有持股30％。貸款銀行目前無法確知，利息為5.1%，貸款將於2021年9月到期。

＊華爾街40號(40 Wall Street)曼哈頓大樓：川普負債1億3800萬元

由「階梯資本公司」(Ladder Capital)提供的貸款，利息3.665%，貸款將於2025年到期。富比士報導指出，川普宣布角逐2016年總統大選後幾周，便拿這棟曼哈頓大樓辦理再融资(refinance)，借到1億6000萬元。美國證券管理委員會(Securities and Exchange Commission)紀錄顯示，目前這筆貸款還到還剩1億3800萬元。

＊川普全國都瑞爾邁俱樂部(Trump National Doral)：川普負債1億2500萬元

這筆貸款是向德意志銀行申請，採浮動利息，2023年到期。富比士指出，川普2012年拿位於邁阿密的這座高爾夫球度假村，向德意志銀行申請到1億多元貸款，在他宣布參選後的2015年8月間，又以度假村二度貸款1900萬元。

＊川普大樓(Trump Tower)：川普負債1億

向「階梯資本公司」申請的這筆純利息貸款(interest-only loan)，利息4.2%，2022年到期。

＊芝加哥川普國際飯店及大樓(Trump International Hotel & Tower)：川普負債7500萬元

貸款機構為德意志銀行與「芝加哥單位收購公司」(Chicago Unit Acquisition)，部份項目將於2024年到期。

＊川普大廈(Trump Plaza)：川普負債1300萬元

貸款機構為「階梯資本公司」，利息3.85%，2024年到期。

＊川普佛州棕櫚灘(Palm Beach, Fla)住所：川普負債1100萬元

貸款機構為專業銀行(Professional Bank)， 利息4.5%，2048年到期。

＊小馬頸川普國家高爾夫俱樂部(Trump National Golf Club, Colts Neck)：川普負債1100萬元

貸款機構為愛姆柏伊銀行(Amboy Bank)，利息5.25%，2028年到期。

＊川普公園大道(Trump Park Avenue)大廈：川普負債1000萬元

貸款機構為投資人存款銀行(Investors Savings Bank)，利息3.25%，今年到期。