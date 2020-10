影／里民大會當面稱川普帥 佛州婦人說要投白登

川普 總統15日晚間在國家廣播公司新聞部(NBC News)舉辦的佛羅里達州里民大會上,被一名提問婦人稱讚「笑起來很帥」時笑容滿面,頻頻稱謝。不過,這名婦人在活動結束後接受媒體訪問時說,從來就不喜歡川普,但川普笑起來挺不錯,因此發言用意純粹是希望川普「話少講一點,笑容多一點」。她也說,將會投票 給民主黨候選人白登 。

佛州婦人寶蕾特‧戴爾(Paulette Dale)在里民大會上對川普說:「你有很棒的笑容,你笑起來很帥。」川普聽到讚美時立即笑容滿面,頻頻稱謝。透過電視轉播,推特很快出現以假冒戴爾名義成立的假帳號,戴爾也成為毒舌派網友揶揄對象。

“You're so handsome when you smile.” pic.twitter.com/xvrupGUhqd