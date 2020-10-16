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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

影／里民大會當面稱川普帥 佛州婦人說要投白登

記者顏伶如／綜合報導
川普總統15日晚間在國家廣播公司新聞部(NBC News)舉辦的佛羅里達州里民大會。美聯社
川普總統15日晚間在國家廣播公司新聞部(NBC News)舉辦的佛羅里達州里民大會。美聯社

川普總統15日晚間在國家廣播公司新聞部(NBC News)舉辦的佛羅里達州里民大會上，被一名提問婦人稱讚「笑起來很帥」時笑容滿面，頻頻稱謝。不過，這名婦人在活動結束後接受媒體訪問時說，從來就不喜歡川普，但川普笑起來挺不錯，因此發言用意純粹是希望川普「話少講一點，笑容多一點」。她也說，將會投票給民主黨候選人白登

佛州婦人寶蕾特‧戴爾(Paulette Dale)在里民大會上對川普說：「你有很棒的笑容，你笑起來很帥。」川普聽到讚美時立即笑容滿面，頻頻稱謝。透過電視轉播，推特很快出現以假冒戴爾名義成立的假帳號，戴爾也成為毒舌派網友揶揄對象。

「邁阿密新時報」(Miami New Times )報導，戴爾在里民大會結束後受訪時說，從來就不喜歡川普，提到笑容只是希望川普「話少講一點，笑容多一點」，因為川普只要開口，就是「言多必失」。她也說，並不會投票給川普，而要投給白登。

住在佛州棕櫚灘郡(Palm Beach County)的戴爾為登記共和黨員，曾在邁阿密岱德大學(Miami Dade College)擔任教授35年，十年前退休。

對於在里民大會上亮相後引起高度矚目，戴爾說，參加這場活動是臨時起意。

她表示，多年來一直是意見調查焦點團體「詢問邁阿密」(Ask Miami)成員，14日填寫了是否願意對川普或白登提問的問卷調查，數小時之後就接到國家廣播公司新聞部人員通知，邀請她在里民大會上針對「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)發問。

戴爾說，提問原因是她過去任教的學校裡，很多學生都是「童年抵美暫緩遣返計畫」之下的「夢想生」，在川普執政之下，她為這些學生的未來感到擔心。

她表示，川普回答還不錯，但不足以讓她願意投票給川普，會在佛州的提早投票中投票給白登。

她說：「川普個性非常好鬥，不相信科學，這讓我很擔心，他還自稱比任何軍方將領懂得更多，也比公共衛生專家懂得更多，比誰都還要懂。我相信白登會聽專家的話。」

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