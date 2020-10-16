封殺白登兒子醜聞 國會將傳喚臉書推特執行長

美媒近日報導民主黨總統候選人白登（Joe Biden）之子的電子郵件醜聞，但臉書及推特禁止轉貼相關報導。美國參議院司法委員會今天表示，將傳喚兩家社群媒體執行長前來作證。美聯社

美媒近日報導民主黨總統候選人白登 （Joe Biden）之子的電子郵件醜聞，但臉書 及推特 禁止轉貼相關報導。美國參議院司法委員會今天表示，將傳喚兩家社群媒體執行長前來作證。

「紐約郵報」（New York Post）近日在報導中聲稱，取得一台白登之子杭特（Hunter Biden）丟棄的電腦，並稱電腦中存有涉及白登父子在烏克蘭商業事務的資訊。

但白登競選團隊否認，白登曾見過報導中提及的烏克蘭商人，臉書和推特在新聞真實性有疑慮情況下，限制用戶轉貼新聞連結。

共和黨陣營對此大為光火，說臉書和推特此舉實為有黨派偏見的審查制度。民調落後的美國總統川普也毫不留情痛罵這兩大社群媒體。

美國參議院司法委員會今天表示，將在下周舉行聽證會，強迫推特執行長多西（Jack Dorsey）前來作證，並已邀請臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）前來作證。

參議院多數黨共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）今天抨擊，推特及臉書對「紐約郵報」報導的審查「應受譴責」。

白登競選團隊今天表示，他們對推特及臉書的審查作法沒有異議，甚至承認他們感到「高興」。