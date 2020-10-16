我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

抵禦中國威脅！美國擴大納入保護的關鍵科技範圍

編譯陳律安／綜合外電
白宮發布指導方針，保障重要國安技術。路透
白宮發布指導方針，保障重要國安技術。路透

白宮15日發布一份指導方針，把人工智慧（AI）、量子資訊科學、及半導體等技術，納入美國希望能保護的先進技術清單內，凸顯在中國等敵國威脅漸增之際，美國政府加強保障國安技術。

這份清單包含20項技術，包括先進運算、生物科技、航太引擎科技，而先前已被納入的科技，例如神經科學、量子加密等，已被商務部官員列入在出口海外時須取得出口許可的管制行列。

白宮國家安全委員會所發布這份清單上的科技，被認為對於美國軍事、情報、及經濟利益等國家安全地位至關緊要。

華爾街日報（WSJ）引述一名美國資深官員指出，這份清單也附加一份報告，列舉出政府機關需遵循的具體準則，以防範技術落入中國等敵國手上，包括鼓勵民間部在研發關鍵科技時，也應考量對國家安全的影響。報告也呼籲應建立強大的出口管制體系。

報告指出，中國正投入鉅資，力圖取代美國在幾項頂尖創新領域的領先地位，包括運用偷竊技術、強迫企業揭露智慧財產權、削弱自由與公平市場等手段。

這名資深官員說，這份新計畫的用意，是要美國政府部會集結國內現有產官學界資源，把構想轉化為創新，進而強化美國國安。

這也是美國第一份要求所有聯邦部會須優先保護特定科技的命令。之前，保護這些技術的職責分屬國務院、國防部、商務部及其他部會。資深官員表示：「最新之處在於，這次是政府總動員。」

美國 中國 白宮

上一則

經典動畫含種族歧視 Disney+更新內容警告須知

下一則

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

延伸閱讀

里民大會隔空交火 白登：將癒合分裂傷口 川普：美經濟盛況空前

里民大會隔空交火 白登：將癒合分裂傷口 川普：美經濟盛況空前
「中共宣傳組織」 龐培歐要求孔子學院年底前全關

「中共宣傳組織」 龐培歐要求孔子學院年底前全關
染疫後首現身 白宮高級顧問希克斯不戴口罩與川普同搭「空軍一號」

染疫後首現身 白宮高級顧問希克斯不戴口罩與川普同搭「空軍一號」
龐培歐任命西藏事務官 中斥政治操弄

龐培歐任命西藏事務官 中斥政治操弄

熱門新聞

美國總統川普(右)和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）1日確診新冠肺炎後，他們的獨子拜倫（Barron Trump，左）不久也確診為新冠肺炎，但目前已恢復。美聯社

川普兒子拜倫曾確診新冠肺炎 第一夫人自訴感染時症狀

2020-10-14 16:29
韋伯斯特大學證實，校內附設孔子學院的一名中方院長，在警方搜索後，被發現在他的住家公寓中身亡。（取材自韋伯斯特大學官網）

密州孔子學院中國院長陳屍家中 涉兒童色情遭搜索

2020-10-11 21:46
美國民主黨總統候選人拜登在競選期間常常失言。 圖／擷取自YouTube

白登再口誤「你們正嘗試自己胸部」

2020-10-13 07:17
白宮幕僚長梅杜斯。（美聯社）

執政喪鐘？川普1.8兆紓困案 連共和黨內都反對

2020-10-10 21:07
東北部地區出現第二波疫情爆發的跡象，圖為在華盛頓雷根國際機場，民眾乘坐飛機前往別州旅行。(歐新社)

全美單日確診超過5.6萬例 東北部失控

2020-10-09 21:56
12歲男童安德森申請入讀喬治亞理工學院的航太工程學院，校方說他的申請應該會被接受。(CBS電視台截圖)

12歲天才 申請入讀喬治亞理工學院 要讀這一科系

2020-10-12 20:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺
紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天