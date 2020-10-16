抵禦中國威脅！美國擴大納入保護的關鍵科技範圍

白宮發布指導方針，保障重要國安技術。路透

白宮 15日發布一份指導方針，把人工智慧（AI）、量子資訊科學、及半導體等技術，納入美國 希望能保護的先進技術清單內，凸顯在中國 等敵國威脅漸增之際，美國政府加強保障國安技術。

這份清單包含20項技術，包括先進運算、生物科技、航太引擎科技，而先前已被納入的科技，例如神經科學、量子加密等，已被商務部官員列入在出口海外時須取得出口許可的管制行列。

白宮國家安全委員會所發布這份清單上的科技，被認為對於美國軍事、情報、及經濟利益等國家安全地位至關緊要。

華爾街日報（WSJ）引述一名美國資深官員指出，這份清單也附加一份報告，列舉出政府機關需遵循的具體準則，以防範技術落入中國等敵國手上，包括鼓勵民間部在研發關鍵科技時，也應考量對國家安全的影響。報告也呼籲應建立強大的出口管制體系。

報告指出，中國正投入鉅資，力圖取代美國在幾項頂尖創新領域的領先地位，包括運用偷竊技術、強迫企業揭露智慧財產權、削弱自由與公平市場等手段。

這名資深官員說，這份新計畫的用意，是要美國政府部會集結國內現有產官學界資源，把構想轉化為創新，進而強化美國國安。

這也是美國第一份要求所有聯邦部會須優先保護特定科技的命令。之前，保護這些技術的職責分屬國務院、國防部、商務部及其他部會。資深官員表示：「最新之處在於，這次是政府總動員。」