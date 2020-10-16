經典動畫含種族歧視 Disney+更新內容警告須知

迪士尼串流服務Disney+檔案照。美聯

迪士尼 近日宣布全力發展串流服務Disney+，媒體16日指部分已上架的經典動畫開頭現加上更新版的內容警告須知，提醒觀眾劇情內含種族主義的刻板印象。

BBC報導，這段長約12秒的新版警告須知可見於1941年版「小飛象」（Dumbo）、1953年版「小飛俠」（Peter Pan）、1967年版「森林王子」（The Jungle Book）、1955年版「小姐與流氓」（Lady and the Tramp）與1970年版「貓兒歷險記」（The Aristocats）等片。

迪士尼在新版內容警告須知指出，「本節目包含負面描述，與/或苛待人們或文化」，「這些刻板印象當時是錯的，現在是錯的」，相對於移除節目，「我們要承認有害影響，從中學習與引發對話，一起創造更兼容並蓄的未來」。

迪士尼也在結尾附上網址，為觀眾說明貓兒歷險記、小飛象、小飛俠與海角一樂園（Swiss Family Robinson）等經典電影 冒犯有色人種的情節。

報導指迪士尼考量到種族歧視 爭議，像1946年版「南方之歌」（Song of the South）等電影一開始就沒有上架，2019年11月也曾放上內容警告須知，但遭外界批評太短。