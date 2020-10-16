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推特禁白登電郵門報導 執行長認有瑕疵、將被國會傳喚

編譯張君堯／綜合報導
推特創始人兼執行長多西也在其個人推特上批評自家公司，認為推特對於紐約郵報文章的處理「並不恰當」。(路透)
推特創始人兼執行長多西也在其個人推特上批評自家公司，認為推特對於紐約郵報文章的處理「並不恰當」。(路透)

紐約郵報日前揭露白登與次子杭特（Hunter Biden）在烏克蘭涉嫌貪腐交易，相關新聞卻被臉書和推特禁止轉載。推特執行長多西（Jack Dorsey）14日推文承認公司在這件事情的溝通上「處理不佳」。

多西推文指出：「我們處理紐約郵報文章的做法，在溝通上做得不好；封鎖推文分享連結或私信（DM），卻沒說封鎖的原因，令人無法接受。」

推特禁止用戶轉發紐約郵報報導的連結，該報導提到杭特的電郵，聲稱杭特將當時擔任副總統的父親引薦給烏克蘭能源公司布里斯馬（Burisma）一名顧問。報導詳載這些電郵細節，並指這些資料交到川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）手上。

此舉遭川普批評，「臉書和推特移除紐約郵報報導『瞌睡喬』和他兒子罪證確鑿的電郵。這對他們來說只是個開始，沒有什麼比腐敗的政治家更糟糕的了。」

推特表示紐約郵報的文章違反了「遭駭資料政策」。「該政策於2018年制定，禁止利用我們提供的服務來分享未經授權獲得的內容。我們不允許推特被當成非法獲取資訊的分享管道，以免助長駭客攻擊。」但推特未提供細節解釋報導哪些部分有遭駭的疑慮。

針對這起事件，美國聯邦參議院司法委員會準備傳喚多西到國會進行聽證會，預計20日對此投票，最快23日舉行。

紐約郵報近日爆料有關美國總統候選人拜登的兒子杭特（圖左）和烏克蘭一家能源公司顧問...
紐約郵報近日爆料有關美國總統候選人拜登的兒子杭特（圖左）和烏克蘭一家能源公司顧問之間的電子郵件。但該報導被臉書和推特封殺，引發爭議。(路透)
多西在推文中指出：「我們處理紐約郵報文章的做法，在溝通上做得不好；封鎖推文分享連...
多西在推文中指出：「我們處理紐約郵報文章的做法，在溝通上做得不好；封鎖推文分享連結或私信（DM），卻沒說封鎖的原因，令人無法接受。」TWEETER／Jack Dorsey

推特 紐約 烏克蘭

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