20年逃稅20億 德州億萬富翁39罪被起訴

聯邦檢察官15日以洗錢、詐欺等39條罪名，起訴德州億萬富翁布洛克曼，指控他20年來逃稅20億元，是「史上最大逃稅案」。(取材自YouTube)

聯邦檢察官15日公布42頁起訴書，以洗錢、詐欺等39條罪名，起訴德州億萬富翁布洛克曼(Robert Brockman)，指控他20年來逃稅20億元，是「史上最大的個人逃稅案」。

檢方雖稱79歲的布洛克曼擁有私人飛機，停在休士頓，有逃亡之虞，準備聲請羈押，但聯邦法官卡森斯(Nathaniel Cousins)15日裁定，准以100萬元交保。

根據起訴書，軟體公司老闆布洛克曼1990年代末起，在英屬維京群島設立空殼公司，隱藏應該向美國國稅局 申報的資產，並透過洗錢、電匯詐騙、串通等手段，總共逃避了20億元的納稅義務。

本案得以突破，有賴另一涉嫌鉅額逃稅富翁史密斯( Robert F. Smith)願意擔任汙點證人，揭露美國富豪的逃稅秘訣。史密斯因與檢方合作，躲過起訴。

起訴書最具爆炸性的內容，應屬布洛克曼2013年假捐獻2億5000萬元給肯塔基州丹維爾市中央學院一節；檢方說，被告假捐獻真逃稅，也靠共謀者窩裡反，才得揭發，共謀者也獲不起訴處置。捐款數周後，布洛克曼又無由地收回。

檢察官表示，布洛克曼策畫逃稅的電子郵件都用暗號，他自己的暗號是「核准」，共謀者則使用不同的魚的名稱。

聯邦檢察官安德森(Dave Anderson)說，「暗號再複雜，也難掩罪行。你再高明，我們也會毫不遲疑地起訴你。」

起訴書提到主要共謀者「一號」，負責布洛克曼在百慕達的聖約翰信託公司的業務，表面上這個信託公司和布洛克曼毫無關係。媒體報導，「一號」應該就是澳洲 律師塔曼(Evatt Tamine)，他208年9月為止，是信託公司的主管。國稅局調查員已搜查過他的住處。

布洛克曼因為指示「一號」在電腦上使用「證據消滅者」代號，企圖湮滅證據，因此也多了一條罪名。