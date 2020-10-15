「爸爸是川普的哈巴狗」 朱利安尼女兒挺白登 與父切割

前紐約市長朱利安尼的女兒卡洛琳‧朱利安尼在雜誌撰文和父親切割，形容父親是川普的哈巴狗，並表示支持白登。(美聯社)

川普 總統私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的女兒卡洛琳‧朱利安尼(Caroline Giuliani)，15日透過在「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌撰文和父親切割，並表示將支持民主黨 總統候選人白登 (Joe Biden)，也呼籲民眾票投民主黨，「終結恐怖時代」。

「我們的國家已經摔落到懸崖邊，剩一隻手指勾著山壁苟延殘喘，倘若我們摔下去必死無疑。」卡洛琳說，「如果我們不挺身奮戰，我們的國家就會像顆墜落的石頭，摔下懸崖。」

朱利安尼不僅是川普身邊最重要的親信之一，他還在本周指控白登之子杭特‧白登(Hunter Biden)涉嫌貪腐，並向紐約郵報提供杭特的電子郵件備份，企圖引發另一場風波。

然而，卡洛琳卻形容父親對川普可說是隻哈巴狗：「如果要說我這個有如川普養的鬥牛犬的父親真的教過我什麼的話，那就是政權的腐敗源自於服從和女人的誘惑。」

同時，卡洛琳也坦承她和父親的關係在川普執政後開始惡化，對父親服從不二的態度更是嗤之以鼻，多年來已經對父親的政治觀點感到失望。

「當我12歲時，偶爾會和父親辯論，那時候我經常感到失望，我覺得我的力量太小，根本無法改變他。」她說，「無論我的觀點在邏輯上再怎麼站得住腳。之後當我們再討論到種族、性別、政策和社會安全網的議題時，我們都容易變得劍拔弩張。」

卡洛琳也談到，她並不喜歡承認自己的父親就是朱利安尼，而這也不是卡洛琳首度發表與父親相反的政治理念；2016年她曾向政治新聞網站「Politico」透露，自己支持當時的民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)。

畢業於哈佛大學(Harvard University)的卡洛琳目前擔任為多元性別族群LGBTQ的電影製片人，哥哥安德魯(Andrew Giuliani)和父親的關係較為親近，目前在白宮公共聯絡辦公室任職。