川普選前吸票 促1.8兆加碼闖關 為何自己人不挺？

川普總統指示財政部長米努勤(圖)和民主黨協商新冠紓困方案吸引選票，但共和黨參議院無意配合。(美聯社)

美國大選倒數兩周，總統川普指示財政部長米努勤 （Steve Mnuchin）持續和民主黨協商新冠紓困 方案，收刺激經濟成長、吸引選票的效果；但共和黨 參議院無意配合，共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）15日表示，不處理預算規模1.8兆美元以上紓困方案，麥康諾已經安排在月底前表決通過大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）的任命案。

川普趕在選前提名保守派支持的巴瑞特出任大法官，還希望敲定紓困方案；面對民主黨的反對，川普兩度指示米努勤加碼爭取支持，但麥康諾不同意。

聯邦眾議院日前在民主黨支持下通過2.2兆美元的紓困方案，川普指示米努勤提出1.8兆美元的版本應對，15日又說可以再加碼。

川普15日接受福斯商業電視台訪問時說，選前仍有機會通過紓困方案，且要求米努勤積極和眾議院議長波洛西協商；米努勤接受財金新聞台CNBC訪問時說，考慮接受民主黨所提出的全國病毒檢測與追蹤計畫。

麥康諾受訪時說，不會將1.8兆美元以上的法案端進院會，他和共和黨議員認為，「目標明確的50億美元」是最可行的方式。

參議院司法委員會15日完成對大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）的任命聽證會，司委會主席葛理漢（Lindsey Graham）表示，委員會將在22日下午1時邀請議員投票表決是否支持提名巴瑞特，結束後把提案送進院會；共和黨安排在10月的最後一周安排一天，表決這項人事任命案。

共和黨在參議院掌握優勢，因此無論是委員會或院會，只要共和黨人支持且跑票不嚴重，巴瑞特就能出任大法官。