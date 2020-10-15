Peloton召回2.7萬輛自行車卡踏 特斯拉兩降Model S售價

財經簡訊

Fed製造業指數 費城升 紐約降

10月費城Fed製造業指數從9月的15飆升至32.3，為新冠疫情以來最高讀數，反映出新訂單和交貨的顯著成長。10月紐約Fed帝國製造業指數從9月的17降至10.5，低於預期。新訂單和出貨量雖增加，但未履行訂單和庫存量繼續下降，樂觀情緒下降8點至32.8。任何高於零的讀數都表明情況正在改善。

進口物價漲0.3% 5個月最低

商務部表示，9月進口物價上漲0.3%，為5個月來最低漲幅，預示著夏季通貨膨脹反彈可能正在減弱；較上年同期低1.1%。不含燃料的進口商品物價上漲0.6%，較上年同期增1.5%。出口物價上漲0.6%。石油成本下降2.9%，為4月來首次下降。不過食品、汽車、消費品和大多數工業用品的成本增加。

當周初請失業金數 7周新高

勞工部表示，截至10月10日當周透過全國計畫初請失業金人數，從上周修正後的84.5萬躍升5.3萬至89.8萬，為7周來最高水平，顯示多州再度爆發疫情，損害就業。未經調整新申請量估計為126萬，較前周下降。截至10月3日當周，持續申領人數減少117萬，經季節因素調整後為1000萬。

亞馬遜 會員日賣家營收增60%

亞馬遜表示，今年Prime Day購物活動其網路市場中的第三方賣家營收超過35億元，較去年成長近60%，是該市場的中小型企業創紀錄水平。亞馬遜沒有透露會員日的總銷售量，但表示第三方賣家的銷售成長甚至超過亞馬遜本身的零售業務。

Peloton召回2.7萬輛自行車卡踏

由於出現車軸斷裂且旦擔憂造成用戶傷害，Peloton宣布召回其自行車卡踏踏板(clip-in bike pedals)。該公司在官網貼文表示，此次召回適用於PR70P踏板，該型踏板安裝在2013年7月至2016年5月間銷售的自行車上，影響大約2萬7000輛自行車。第一代卡踏踏板已收到120起踏板破裂報告和16起受傷，其中有5人需要醫療服務。

特斯拉 1周內兩降Model S售價

特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)在一周兩次調降該公司旗艦轎車Model S的價格。他在推文中透露了降價的內容：「挑戰來了！預言即將實現。今晚Model S的價格變為6萬9420元！」他用暗喻性行為的69和大麻的420幽默地組合成新售價。特斯拉官網售價也隨即更新為6萬9420元。

Cruise將在舊金山測試無人自駕車

通用汽車(GM)全資子公司Cruise將於年底在舊金山開始測試無人駕駛自駕車。該公司表示它已獲得加州監理局的許可，在其自駕車上無須配備後備駕駛員。加州政府也在官網上確認這項許可。Cruise不是獲得此類批准的第一家公司，但將企業內部研發車隊全面無人駕駛公開上路，卻創下里程碑，也是其目標。