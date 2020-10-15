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購物中心轉型 恐損9成價值

記者張大仁／綜合報導
閒置購物中心活化不當，價值可能大減9成。（美聯社）
閒置購物中心活化不當，價值可能大減9成。（美聯社）

未來幾年，隨著零售店、飯店和電影院關閉，美國大約1100家購物中心預計將關閉，越來越多人將轉向網路購物而非登門親訪。

業主將思考如何將這些死去的購物中心重新活化。但是，根據巴克萊銀行(Barclays)的最新報告，無論未來轉型成配銷中心、公寓大樓、學校或醫療機構，都可能代表其房產價值大幅減損。

巴克萊研究分析師普雷克勞(Ryan Preclaw)表示，將關閉的購物中心轉型成電商倉庫或住宅，可能會使其價值降低60%至90%。

衰敗的零售業被新冠疫情雪上加霜，對商場造成連鎖反應。普雷克勞解釋，當百貨公司等主要承租人關門時，購物中心的購物者流量往往會下降約10%，成為「引爆點」，因為購物中心中的其他零售商都會想離開。

他說，當購物中心的空置率達到20%時，就有陷入違約的風險。巴克萊預測，到2020年將有大約1萬家零售店關閉。

巴克萊的商業抵押貸款支持證券(CMBS)小組表示，申貸CMBS的購物中心中約有30%已處於拖欠或違約狀態。預測美國商場中有15%至17%需要長期重新開發為其他用途。

摩根史坦利(Morgan Stanley)本周初發布的報告表示，未來3到4年內約有50%的購物中心專業零售商將會續約，因為租戶越來越能比業主強勢。這些公司可能會以關店為條件尋求更便宜的租約，從而給西蒙房地產集團(Simon Property Group)和Macerich等購物中心業主帶來額外壓力。

在新冠危機加速下，電商大幅成長，由於企業不再需要那麼多店面來吸引顧客，因此逐漸關閉。而且，它們也負擔不起，因為運輸和送貨成本侵蝕獲利。

摩根史坦利指出，今年預計約有44%的購物中心零售商銷售來自網路，而一年前的比率為26%。預計在疫情消退後，2021年該比率將穩定在34%左右。

零售商 美國 疫情

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