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慘兮兮！疫情導致北美電影票房驟降76%

編譯陳律安／綜合外電
在疫情下，電影院的停車場空蕩蕩。路透
在疫情下，電影院的停車場空蕩蕩。路透

新冠肺炎疫情已重創北美電影票房，但情況究竟有多慘烈？簡而言之，簡直慘不忍睹。

CNN Business報導，根據市調業者Comscore，2020年迄今北美電影票房僅20億美元，雖然在疫情迫使許多電影院關門數月之際，乍聽下收入還算不錯，但與去年同期相比則劇減76%。

Comscore資深媒體分析師德加拉伯迪安說，2020年的電影票房將成為被註記星號的一年，「因為所有已知衡量票房的方法和基準，都得重新思考，和重新調整」。

Comscore公布的數據，凸顯了疫情重創美國電影票房的程度，以及市況要回溫究竟有多困難，畢竟去年全美票房逼近115億美元。

今年的美國電影市場，有著不錯的開局，包括Sony影業的「絕地戰警FOR LIFE」、和派拉蒙影業的「音速小子」都意外開紅盤，如今也成為今年最賣座的兩部電影，票房分別為2.06億美元和1.46億美元，儘管堪稱穩健，但與往年的大片相比落差不小。

2020年頭兩個月，美國票房成長約5.4%，前景看似一片大好，但後來爆發了疫情。德加拉伯迪安形容：「美國票房今年一起步便加足油門，後來因引擎損毀，只得退出比賽，但這也無法歸咎於它」。

儘管電影院在今年夏季的尾聲重啟，並實施新的安全和健康規範，但觀眾仍不願進場，因為疫情仍持續擴散。

由於票房收入慘淡，片廠不是將原定於今年上片的大片延後上映，就是直接在串流上架，例如迪士尼將漫威「黑寡婦」的上映日期延至明年，而皮克斯工作室的「靈魂急轉彎」，則直接上架串流服務Disney +；最新的龐德電影「007：生死交戰」也延到明年上片。

有鑒於等不到電影上映和觀眾回流，導致Regal影院母公司Cineworld集團暫停全美旗下所有影院的營運。其他大型影城業者目前雖仍在營業，但年底前的前景都相當黯淡。

全球最大影城業者AMC 13日表示，僅剩的現金資源，將在今年底前或明年初「幾乎消耗殆盡」。即便今年最受矚的「神力女超人1984」仍定於耶誕節檔期上映，但也有可能出現變數。

德加拉伯迪安表示：「從各層面來看，今年都是非常艱鉅且悲慘的一年，美國最愛的娛樂活動之一（指電影）受創尤其嚴重。」

電影院 美國 疫情

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