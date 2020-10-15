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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

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兩成員確診 賀錦麗取消下周一前所有線下活動

記者張筠／華盛頓報導
民主黨總統候選人白登(Joe Biden，後)競選團隊15日上午表示，副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris，前)團隊中有兩名成員確診新冠肺炎，雖然賀錦麗在近兩天沒有與他們接觸，但出於安全考慮，賀錦麗將取消下周一(19日)前的所有線下活動。美聯社
民主黨總統候選人白登(Joe Biden，後)競選團隊15日上午表示，副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris，前)團隊中有兩名成員確診新冠肺炎，雖然賀錦麗在近兩天沒有與他們接觸，但出於安全考慮，賀錦麗將取消下周一(19日)前的所有線下活動。美聯社

民主黨總統候選人白登(Joe Biden)競選團隊15日上午表示，副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)團隊中有兩名成員確診新冠肺炎，雖然賀錦麗在近兩天沒有與他們接觸，但出於安全考慮，賀錦麗將取消下周一(19日)前的所有線下活動；民主黨競選團隊表示，白登也沒有接觸這些新冠確診病例，他15日晚8時的里民大會(townhall)仍會照常舉行。

民主黨競選團隊稱，賀錦麗的媒體聯絡主任(communication director)和一名負責飛行的工作人員在10月8日隨賀錦麗出席亞利桑那州的行程後確診，白登競選經理珍妮佛·奧瑪利·狄隆(Jennifer O’Malley Dillon)表示，白登和賀錦麗在這兩人確診後以及確診前48小時都沒有與他們接觸，但「出於安全考慮」，賀錦麗將取消未來幾天的線下行程，包括原定要出席15日在北卡鼓勵選民提早投票的競選活動。

白登和賀錦麗在當天有數小時的接觸，包括私人會議、競選活動以及在機場與記者見面，自那之後，白登和賀錦麗的多次新冠病毒檢測都呈陰性，珍妮佛表示，白登最近一次檢測是本周二，結果呈陰性，賀錦麗在本周三也接受檢測。

賀錦麗 白登 檢測

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