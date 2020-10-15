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美大選最新民調：川普縮小差距 仍落後白登11個百分點

編譯王巧文／綜合外電
WSJ/NBC最新總統大選民調顯示，白登（左）的支持度領先川普11個百分點。 美聯社
WSJ/NBC最新總統大選民調顯示，白登（左）的支持度領先川普11個百分點。 美聯社

距美國總統大選11月3日投票日僅剩不到三周，最新民調顯示，民主黨候選人白登的支持度領先共和黨川普約11個百分點。

華爾街日報（WSJ）和NBC的最新聯合民調顯示，白登的支持率為53％，勝過川普的42％。此前幾周，美國發生許多大事，包括川普提名保守派聯邦法官貝瑞特（Amy Coney Barrett）為大法官、川普與白登進行頗具爭議的電視辯論，及川普感染新冠病毒住院治療。

民調顯示，川普的支持率較本月稍早時回升，當時川普與白登的電視辯論剛落幕，川普的支持率落後14個百分點；不過川普目前的支持率仍比9月時低，當時他只落後白登約八個百分點。

最新民調也成為共和黨參眾兩院候選人的警訊，在國會黨派的支持度方面，民主黨領先共和黨八個百分點。

WSJ表示，美國選民看來更關切國家發展方向，而非自身經濟利益。約50％的受訪者認為當前生活比四年前好，34％認為生活變糟。但談及整個國家的情況時，58％的受訪者認為比四年前還差，38％的受訪者認為較好。此外，逾60％的受訪者說，美國正朝著錯誤的方向發展。

民調領先的白登，9月募得3.83億美元競選資金，改寫8月時寫下的紀錄。川普陣營尚未公布9月募款金額。

白登的競選總幹事狄倫表示，過去三個月共籌募近8.9億美元，目前剩下4.32億美元。秋季籌到的款項，將使競選團隊能在大選最後衝季階段進行大規模廣告宣傳。

川普 白登 民調

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