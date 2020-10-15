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彭博評比全球創新潛力：美居第二 台居第五

編譯林奕榮／綜合外電
彭博資訊評比各經濟體的創新潛力，台灣名列第五。 歐新社
彭博資訊評比各經濟體的創新潛力，台灣名列第五。 歐新社

彭博資訊經濟學家在評估全球135個經濟體的創新潛力後，列舉出全球創新潛力排名，台灣位居第五，前四名依序為日本、美國、德國、瑞士。

彭博資訊指出，新科技有望在未來幾十年帶動生產力復甦，其經濟學家以創新及吸收現有技術、政治制度，資訊科技（IT）基礎設施、商業景氣及人力資本方面的表現，評比全球135個經濟體的創新潛力。

彭博資訊經濟學家針對各地的「制度」、「深化IT」、「商業景氣」和「人力資本」等四個指標進行評分，最高為3分、最低為負3分。台灣在「深化IT」指標的得分最高。

制度

彭博資訊表示，撰寫《國家為什麼會失敗》（Why Nations Fail）的知名經濟學和政治學學者艾塞默魯（Daron Acemoglu）和羅賓森（James Robinson）表示，經濟發展有賴包容性政治制度，創造性破壞的興盛，需要多元主義。

這項指標包含兩個次指標，分別是世界銀行的政府效率評比，以及「自由之家」的政治權利與公民自由評比。表現最好的是先進經濟體，以芬蘭、丹麥、瑞士最佳。

深化IT

數位化和自動化需要的不僅是正確的政策，在資訊科技領域站穩腳步的經濟體，成長潛力最大。此指標的評比依據，包括既有高科技技術設施（網路速度、人均安全伺服器、網際網路使用率）和公共投資（政府服務數位化和研發支出在GDP的占比）。

台灣在這個指標的得分高居第一，其次是丹麥和新加坡。

商業景氣

此指標評估各經濟體能夠提供激勵措施，鼓勵個人和企業創新的能力，包括出口複雜度、物流品質、金融發展和過去五年流入的外國直接投資（評估新興經濟體）。表現最佳的是日本、瑞士和德國。

人力資本

此指標評估的是人才資源，包括都市化程度、對科學期刊的貢獻度等；排名最高的是美國、日本和德國。

彭博資訊創新潛力榜 資料來源：彭博資訊
彭博資訊創新潛力榜 資料來源：彭博資訊

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