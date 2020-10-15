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書籍的聖盃！極珍貴莎翁劇本合集 近千萬美元天價拍出

編譯周辰陽／即時報導
佳士得拍賣行14日以近1000萬美元，將莎士比亞「第一對開本」劇本合集的罕見複本拍出，成為史上最昂貴的文學創作拍品。路透
佳士得拍賣行14日以近1000萬美元，將莎士比亞「第一對開本」劇本合集的罕見複本拍出，成為史上最昂貴的文學創作拍品。路透

佳士得（Christie's）拍賣行14日以近1000萬美元，將莎士比亞「第一對開本」（First Folio）劇本合集的罕見複本拍出，成為史上最昂貴的文學創作拍品。

「第一對開本」全名「威廉．莎士比亞先生的喜劇、歷史劇和悲劇」（Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies），由莎翁2位演員友人在他辭世7年後的1623年出版，被認為是最重要的英語文學合集之一，目前只有5分由私人收藏。這是繼佳士得於2001年以610萬美元拍出一分複本後，再有完整的「第一對開本」進行拍賣。

14日拍品來自美國加州奧克蘭的密爾斯學院（Mills College），是該校自1977年就珍藏至今的館藏，裝訂可追溯自19世紀早期，還有當時的莎翁學者馬龍（Edmond Malone）在1809年簽署的信件確認真實性。

報導指3位買家透過電話進行6分鐘競價大戰，最後由書商兼古物研究家羅文希爾（Stephan Loewentheil）以含佣金的998萬美元勝出，超過佳士得原先預測的400萬到600萬美元。

羅文希爾經營專展罕見書籍與相片的商店，他在事後的電話採訪表示，莎翁的原始對開本是「書籍的聖盃」，「第一對開本是英語巨著，肯定是偉大的劇場作品，也是任何熱愛唯智主義（intellectualism）人士必然認定的聖物。」

曾在新冠肺炎疫情爆發前親自檢視的羅文希爾指書況「完整」，他也相信，私人收藏的「第一對開本」可能「永遠不會再次出現在市場上」，或許不會「再有太多機會」買到。

佳士得書籍與手稿主管福特（Margaret Ford）聲明指出，考量到莎翁在全球有舉足輕重的意義與影響力，作品登上拍賣世界紀錄「再適合不過」。

14日拍品來自美國加州奧克蘭的密爾斯學院（Mills College），是該校自...
14日拍品來自美國加州奧克蘭的密爾斯學院（Mills College），是該校自1977年就珍藏至今的館藏，裝訂可追溯自19世紀早期。路透

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