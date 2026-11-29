前國務卿龐培歐。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 龐培歐受訪時敦促川普放行對台軍售並承認台灣獨立地位，強調美國需加強嚇阻中國，同時避免台海走向軍事衝突。

美國前國務卿龐培歐 受訪時呼籲總統川普 ，應放行先前已批准的價值數十億計美元對台軍售 ，並正式承認台灣是獨立國家。他主張，面對與中國日益升高的緊張局勢，華府必須加強對台灣的支持。

美國財經新聞網站Benzinga報導，龐培歐（Mike Pompeo）本周稍早接受英國「泰晤士電台」（Times Radio）節目「將軍與記者」（The General and the Journalist）播客訪問時表示，美國應推進先前已批准的價值數十億計美元對台軍售。

他指出：「有數十億計美元的軍售案已經獲得批准，現在需要由總統放行。我希望他會這麼做。」他還提及，台灣的自我防衛能力比10年前更好，但仍存在重大缺口。

龐培歐也表示，中國國家主席習近平了解發動入侵的難度，促請美國及其區域盟友加強嚇阻行動。

他駁斥正式承認台灣可能招致中國入侵的疑慮，並將北京的反對立場與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）為入侵烏克蘭所提出的理由相比擬。普丁曾多次將入侵烏克蘭與北大西洋公約組織（NATO）東擴掛鉤。

龐培歐卸任後曾多次訪台。他指出，自己雖遭到北京制裁，但仍可自由訪問台灣，這顯示台灣具有不同於中國的政治與外交地位。

他表示：「台灣是一個獨立的國家，我們應該認可這一點。當中國人因此動怒，我們只須告訴他們，若覺得心理受傷，就去找治療師。」

龐培歐呼籲華府為可能與中國共產黨發生對抗做好準備，同時竭盡全力避免軍事衝突。他也對香港自由喪失表達遺憾，並說：「我希望我們能在台灣問題上做對。」

龐培歐發表上述談話前不久，川普才在中國深圳與習近平會面。當被問及是否擔心華府的對台政策時，他回答說：「是的，我很擔心。」