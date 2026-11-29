龐培歐籲川普放行對台軍售 促正式承認台灣
龐培歐受訪時敦促川普放行對台軍售並承認台灣獨立地位，強調美國需加強嚇阻中國，同時避免台海走向軍事衝突。
AI摘要
文章摘要整理：
龐培歐受訪時敦促川普放行對台軍售並承認台灣獨立地位，強調美國需加強嚇阻中國，同時避免台海走向軍事衝突。
美國前國務卿龐培歐受訪時呼籲總統川普，應放行先前已批准的價值數十億計美元對台軍售，並正式承認台灣是獨立國家。他主張，面對與中國日益升高的緊張局勢，華府必須加強對台灣的支持。
美國財經新聞網站Benzinga報導，龐培歐（Mike Pompeo）本周稍早接受英國「泰晤士電台」（Times Radio）節目「將軍與記者」（The General and the Journalist）播客訪問時表示，美國應推進先前已批准的價值數十億計美元對台軍售。
他指出：「有數十億計美元的軍售案已經獲得批准，現在需要由總統放行。我希望他會這麼做。」他還提及，台灣的自我防衛能力比10年前更好，但仍存在重大缺口。
龐培歐也表示，中國國家主席習近平了解發動入侵的難度，促請美國及其區域盟友加強嚇阻行動。
他駁斥正式承認台灣可能招致中國入侵的疑慮，並將北京的反對立場與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）為入侵烏克蘭所提出的理由相比擬。普丁曾多次將入侵烏克蘭與北大西洋公約組織（NATO）東擴掛鉤。
龐培歐卸任後曾多次訪台。他指出，自己雖遭到北京制裁，但仍可自由訪問台灣，這顯示台灣具有不同於中國的政治與外交地位。
他表示：「台灣是一個獨立的國家，我們應該認可這一點。當中國人因此動怒，我們只須告訴他們，若覺得心理受傷，就去找治療師。」
龐培歐呼籲華府為可能與中國共產黨發生對抗做好準備，同時竭盡全力避免軍事衝突。他也對香港自由喪失表達遺憾，並說：「我希望我們能在台灣問題上做對。」
龐培歐發表上述談話前不久，川普才在中國深圳與習近平會面。當被問及是否擔心華府的對台政策時，他回答說：「是的，我很擔心。」
他呼籲川普放行先前已批准、價值數十億美元的對台軍售，認為台灣仍有重大防衛缺口，華府應持續強化對台支持。 他明確主張美國應正式承認台灣是獨立國家，並認為北京反對不能改變台灣的政治與外交現實。 他認為習近平清楚入侵台灣的難度，因此美國及區域盟友更應加強嚇阻，同時做好對抗準備並盡力避免戰爭。
精華 FAQ
他呼籲川普放行先前已批准、價值數十億美元的對台軍售，認為台灣仍有重大防衛缺口，華府應持續強化對台支持。
他明確主張美國應正式承認台灣是獨立國家，並認為北京反對不能改變台灣的政治與外交現實。
他認為習近平清楚入侵台灣的難度，因此美國及區域盟友更應加強嚇阻，同時做好對抗準備並盡力避免戰爭。
上一則