美國宣布最新一輪加徵關稅作為勢將加劇與中國的貿易緊張，讓北京成為華府透過施壓其他國家以懲罰這個世界工廠、進而重塑全球貿易秩序的主要目標。路透

AI摘要 文章摘要整理： 路透指出，美國藉新關稅向中國與各貿易夥伴施壓，試圖重塑全球貿易秩序；在美中休兵未到期前，雙方緊張升高，其他經濟體也恐同步承壓。

路透報導，美國宣布最新一輪加徵關稅 作為勢將加劇與中國的貿易緊張，讓北京成為華府透過施壓其他國家以懲罰這個世界工廠、進而重塑全球貿易秩序的主要目標。

報導指出，新關稅仍在美中貿易休兵協議範圍內，但是美國保留進一步加徵的空間。此舉於兩國領袖預定下個月在邁阿密（Miami）舉行今年第4次高峰會，以及雙方貿易協議 明年1月10日到期之前升高緊張局勢。

凱投宏觀公司（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）說：「如果貿易戰真的再度開打，這些最新措施將為美國提供一些籌碼。」

「針對第三國的報告將焦點放在中國，呼應川普 第2任政府初期運用經濟影響力，促使其他國家強化貿易防衛措施並與中國脫鉤的作法。」

舉例來說，美國貿易代表署（USTR）有關越南的報告提到中國超過250次，對歐盟的調查結果則提及中國超過300次。

川普政府表示，計劃在他第一任期實施的25%關稅之外，對中國再加徵20%關稅。這是兩國領袖在休兵協議中同意的上限，若休兵破局，第2任期加徵的關稅可能升至40%。

美國也對從歐洲聯盟、日本，到部分東南亞國家在內，已經簽訂貿易協議或仍在談判的其他經濟體施加類似壓力。

不過中國格外受到關注。美國批評貿易夥伴在遏制來自這個全球競爭大國的進口與投資方面做得太少。中國貿易順差可望連續第2年大幅超過1兆美元。

●中國與其他貿易夥伴可能升高緊張

如同「解放日」後的情況，當華府提高對中國的關稅，美國對中國的貿易逆差會縮小，其他經濟體對中國的逆差則會擴大。美國最新一輪措施將關稅提高約7.5個百分點。

中國經濟對全球供給的貢獻大於對需求的貢獻，這迫使各國政府面臨保護本國產業與就業的壓力。

批評人士指出，中國家庭消費疲弱，對出口依賴日益加深，意味其經濟成長是以犧牲其他國家為代價。

麥格理資本（Macquarie Capital）全球策略師史維茲（Viktor Shvets）說：「相較於美國貿易政策反覆無常帶來的劇烈衝擊，中國無力進行經濟結構調整更能加劇貿易緊張局勢。」

他表示，儘管歐盟目前首當其衝，承受中國經濟失衡的衝擊，其他經濟體也難逃相同命運，「因此，我們預期關稅與非關稅措施都將大幅增加」。

歐盟今年說服北京接受對部分進口至歐盟的中國汽車實施配額，目前正規劃更多貿易措施。