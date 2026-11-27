川普總統訪問中國出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，獲得午宴款待。（美聯社檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 本文以APEC深圳年會上的各國政要品嚐中國菜為引，指出美食不僅能消弭隔閡，也映照亞太經濟體的互聯互通與彼此相知。

亞太經濟合作會議（APEC ）深圳年會雖已落幕一周，但各國政要邂逅中國美食的軼事，仍持續在海內外社群平台洗版，餘味無窮。

據公開報導，俄羅斯總統普亭 在深圳對潮粵菜意猶未盡，打包帶上飛機；美國總統川普 則被媒體提及惦記一道「帽子菜」。一桌菜，為何能在重大議題之外引出輕鬆共鳴？美食，或許正是打開亞太相知的一把鑰匙。

浩瀚太平洋，連接著APEC 21個經濟體。大洋兩側，文明源流各異、語言殊途、發展路徑不盡相同，人們或許會在重大議題上存有分歧，在經貿往來中權衡利益，卻總能因一道佳餚會心一笑，借一道風味讀懂彼此。美食，也可謂亞太相知最好的語言。

美食無需翻譯，滋味帶來直接相知。回望歷屆APEC東道主餐桌，本就是一場跨越山海的舌尖對話：南韓釜山有泡菜、韓式火鍋，俄羅斯海參崴（符拉迪沃斯托克）有紅魚子醬與烤干貝，新加坡有搭配魚子醬的辣椒螃蟹，上海則是吸收八大菜系、中西菜餚之精髓的海派上海菜……每一屆東道主，端上的不只是本土特色美食，更是把千百年沉澱的飲食文化、生活審美、待客之道凝於盤中、藏於禮序。一筷入口，刀叉動處，歡聲笑語，杯盤之間，風土人情也隨之而來，經由品味帶入相識、相通，直至相知。

美食自有源流，融合便是生動相知。祖籍廣東的泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在深圳享用蝦蟹粥，走出餐廳後用粵語笑著說：「好食，幾好啊！」一碗砂鍋粥裡，有東北珍珠米，有東南亞的海鮮，更有一個華裔家族跨越數代的口味回傳。這樣的交融在亞太隨處可見：新加坡海南雞飯裡有瓊州移民的雞飯技藝與南洋香料，馬來西亞肉骨茶裡有閩粵藥材與南洋胡椒，越南河粉裡有中式高湯與法式牛肉，日本拉麵裡有中國麵食與本土湯底。一道道美食，映照出的是APEC經濟體你中有我、我中有你，相互交織、交融入味的生動圖景，透出的是相識、相通，直至相知的濃厚氣息。

美食端上餐桌，互通便是相知日常。智利總統卡斯特（José Antonio Kast）在深圳水果店裡，從人形機器人手中接過智利櫻桃，並將其中一箱送給一個中國家庭。一顆櫻桃，近兩萬公里航程，從南半球果園到深圳果盤，舌尖背後展現的，是APEC攜手共進，持續推動貿易、投資自由化便利化的成果。於此日常一斑，可見美食促進互通，品味促進交融，交融促進相知，已是殆無疑義。

紐西蘭奇異果經海運冷鏈抵達深圳口岸，越南咖啡豆經跨境電商進入中國咖啡館，甘肅的蘋果進入菲律賓大小商場超市，山東青島的泡菜次日即上南韓餐桌，成為尋常滋味。一桌餐食，千萬風物，讓「買全球、賣全球」不再只是抽象概念，而是觸手可及、可感可嚐的現實。此一現實，當下已是蔚為大觀，蓬勃發展。相通相知也由此及於個人、普羅大眾，惠及各國。

人莫不飲食，但貴在知其味。《說文解字》釋「知」，「詞也，從口，從矢」。識而能言，後方能知，而只有知，才能穿透表象、獲得真切體察，知己知彼。「味」，滋味也，從口未聲。味者，不僅有口舌之感，更藏「味外之旨」。體味之道，貴在咀嚼之後的體悟、共情之後的相知。

知味之謂，不只在於嚐出四溢香氣、酸甜苦辣，更在於願意放下成見、摒棄執念、傾聽他者，在差異之中求大同存小異。擴大同的一面，便是相向而行，便是相知。

APEC會議說到底，也是一場「知味」的盛宴：知一地風土，知一方文明，知太平洋兩岸休戚與共，知21個經濟體唯有和衷共濟，方能行穩致遠，擁有未來。

味中有道，道中有味，知味明道，進而相知，方可同行，方能共進，及至共贏。