川普女婿、白宮特使庫許納。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 庫許納受訪稱普亭已承諾不動用核武，但對立即停火興趣不高；美方正推動結束烏戰，並試圖重啟美俄關係與降低升級風險。

川普 女婿、白宮特使庫許納 (Jared Kushner)25日罕見受訪，表示俄羅斯總統普亭 已同意不在烏克蘭戰爭中動用核武。

庫許納接受德國媒體集團Axel Springer執行長德普夫納(Mathias Döpfner)的podcast專訪，這次訪談長約70分鐘，是庫許納近來少見的深度訪談。

庫許納說：「到目前為止，普亭展現了克制。他已同意不動用核武，這顯然是件大事，他也向我們保證無意這麼做。」

庫許納和美方另一名代表威科夫(Steve Witkoff)本月稍早才到莫斯科與普亭會面。

庫許納形容普亭「絕對是政治高手，也是會在歷史上留名的人物」，「總是準備得非常充分、很有條理，會做大量筆記，用詞也很精準」。他補充說：「人們可以喜歡、也可以不喜歡他做的事。」

被問到普亭是否真心想結束戰爭，他說：「我和威科夫的評估是，他要的不只是和平；他想試著改變與美國的關係，看看有沒有機會重新開始。」

不過庫許納也坦言，他已就歐洲主張的先停火向普亭強力施壓，但普亭對立即停火「似乎沒有興趣」，因為普亭不認為停火能帶來長久的解決方案。

在領土問題上，庫許納表示目前重點是如何結束殺戮。他強調這「無關公平，也無關誰對誰錯」，他用高爾夫球比喻：「我們無法讓時光倒流，只能從球現在停的位置繼續打。」

庫許納也否認美方施壓烏克蘭讓步，並說歐洲和烏克蘭至今都沒有提出更好的方案。

他提到，去年底烏克蘭據稱攻擊普亭住所一事，曾讓談判受挫。他形容這場戰爭實際上已成為歐洲資助並武裝烏克蘭對抗俄羅斯的代理人戰爭，如果協議談不成，衝突有大幅升級的風險。

中東方面，庫許納在節目中呼籲以色列走出長期的戰爭心態，轉向經濟外交。

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