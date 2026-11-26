川普總統(右)與北大西洋公約組織(NATO)秘書長呂特。(路透資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在佛州與北約秘書長呂特會談後，聯合呼籲俄羅斯勿擴大戰事，並討論烏克蘭安全保障、軍援與歐洲國防支出等議題。

美國總統川普 與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）在美國佛羅里達州會面後，今天發布聯合聲明，敦促俄羅斯不要擴大烏克蘭 戰事。

法新社報導，雙方在川普位於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）閉門會談後，白宮發布聲明，形容這場會議「非常出色且影響深遠」，討論焦點則包括烏克蘭與伊朗戰爭。

聲明指出，「我們也討論了俄羅斯應避免採取任何有意或無意擴大戰事的行動，以及儘速以和平方式解決戰爭的重要性。」

儘管川普與呂特聯合呼籲俄羅斯克制，川普上周在中國會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）時才稱普亭是「我的朋友」。

呂特25日接受福斯新聞網（Fox News）節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）訪問時，被問及川普對普亭的評論。

呂特表示，「川普總統所做的，包括在深圳會議期間的作為，都是在試探普亭。他究竟有多認真？是否願意坐上談判桌？是否願意真正投入對話？」

「因此，我們應該繼續施加壓力。我認為這正在發揮作用，我們必須持續下去。」

批評者指控川普偏袒莫斯科、而非基輔。他與普丁會面後表示，普丁希望透過「外交手段」結束戰爭。

此次佛州會談之際，歐洲國家已表達希望加入初步談判的意願。目前參與談判的只有烏克蘭、美國與俄羅斯。

呂特表示，任何協議都必須納入對烏克蘭的安全保障。他說，「戰爭結束時，無論是透過和平協議（這是較理想的方式），或是在無法達成和平協議時透過長期停火，我們都必須確保烏克蘭未來能獲得安全保障。」

呂特還說，「但最重要的是，我們必須確保烏克蘭獲得所需資源，得以繼續作戰、保持目前的戰果，並對俄羅斯施加最大壓力。」

聯合聲明也指出，川普與呂特討論了增加國防支出的議題。川普一直敦促歐洲各國提高國防支出。

此外，美國戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）預計將在未來幾周內公布美軍駐歐兵力部署檢討計畫。