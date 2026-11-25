美國總統川普（右）和國務卿魯比歐（左）。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 報導稱魯比歐認為輝達對美國對中政策造成有害影響，並向川普示警其國安風險；白宮內部則因是否限制輝達而出現不同立場。

消息人士及官員告訴紐約郵報，美國國務卿魯比歐 認為，黃仁勳與輝達（Nvidia）對美國對中政策造成「有害的影響」，他因而向總統川普 示警，輝達對國家安全構成威脅。

紐約郵報（New York Post）報導，魯比歐（Marco Rubio）對中國採取「鷹派」立場，早在黃仁勳與黃樂（Alice Huang）婚外情曝光前便已如此。

黃樂涉嫌為中國從事間諜活動，曾擔任Megaspeed高階主管，該公司為輝達客戶，被控將輝達部分最先進人工智慧（AI）晶片走私至中國。

一名美國官員告訴紐約郵報：「魯比歐唯一關心的是國安風險，而（商務部長）盧特尼克（Howard Lutnick）則不希望以任何方式限制輝達。」

一名與白宮關係密切的消息人士進一步透露，魯比歐個人對黃仁勳反感。

Megaspeed是設於新加坡的AI與雲端運算公司，23日才被美國商務部列入貿易黑名單。幾個月前，川普搭乘空軍一號前往中國，隨行的魯比歐在途中進行簡報時，曾向川普表達他的疑慮。

一名接近白宮的消息人士指出：「魯比歐將此事視為類似軍備管制的問題，范斯（JD Vance，副總統）則將此事視為AI領導地位問題。」