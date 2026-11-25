美國301調查結果出爐，擬對中國大陸加徵20關稅。路透

AI摘要 文章摘要整理： 美國貿易代表署完成301調查後，提議對中國等14個貿易夥伴加徵關稅，台灣稅率至少15%，中國則因疊加既有關稅而承受最高負擔。

路透報導，川普政府25日提議對14個主要貿易夥伴加徵新關稅 ，以因應美方所稱的結構性產能過剩問題，而中國大陸將面臨最高稅率，華府指控中國廉價出口商品充斥全球市場。

美國貿易代表署（USTR）在完成歷時八個月、針對16個貿易夥伴的不公平貿易行為301條款調查後，宣布上述關稅措施，調查對象包括美國的親密盟友日本、歐盟及南韓與台灣。

美國貿易代表署暫未提議對墨西哥及挪威商品加徵關稅。

一名美國高階官員表示，擬加徵關稅的對象包括中國、孟加拉、柬埔寨 、歐盟、印度、印尼 、日本、南韓、馬來西亞、新加坡、瑞士、台灣、泰國及越南的商品。

根據美方提出的關稅方案，中國將在2018年實施的301條款關稅基礎上，再被加徵20%關稅；歐盟、南韓、日本及瑞士的關稅稅率均為15%（包含最惠國待遇關稅），泰國為18%、新加坡為10%，越南及印度若達成貿易協議，稅率將分別為20%及17%。至於台灣，美方提議的協議關稅稅率為至少15%。

這名官員表示，華府認定上述貿易夥伴均「透過各種作為、政策及措施，造成、維持結構性產能及產量過剩，或助長這類問題，我們認定這些作為、政策及措施不合理，且對美國商業活動造成負擔或限制」。

美國貿易代表署將結構性產能過剩定義為，一國「推動生產與產能擴張，卻與需求實況及市場原則脫節」，包括採用產業政策、補貼及從非市場經濟體進口的零組件。

這名官員表示，中國將面臨14個貿易夥伴中最高的關稅稅率，因為美方提議對中國商品加徵的20%產能過剩關稅，將疊加在川普第一任期內對中國商品課徵、稅率約25%的關稅之上，使中國面臨的稅率仍高於對越南提議課徵的20%。