川普出席深圳APEC峰會，獲得款待。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普結束赴深圳參加APEC行程返美後，仍持續在公開場合與社群誇讚深圳潔淨、充滿能量，並對晚宴中一道「戴帽子」的中式佳餚念念不忘，引發網友猜測。

川普 總統日前結束赴中國深圳的APEC 會議返美後，仍多次提及此次行程；他近日不僅在社群平台連發30多張深圳行照片，更在多個公開與受訪場合頻頻大讚深圳城市潔淨「一塵不染」，甚至對晚宴上的中式佳餚讚不絕口，笑稱不知道菜名，但「上面還配了頂漂亮的帽子」。

川普23日接受近一小時專訪，原本主要談論輝達（Nvidia）執行長黃仁勳 （Jensen Huang）復職議題，聊著聊著卻突然話鋒一轉，再度誇起深圳。「我得告訴你們，那座城市非常乾淨，一塵不染。」川普感嘆，反觀美國部分城市的現狀，實在令人難過；他再次強調深圳的整潔，並形容這趟深圳之行「令人驚嘆」。

事實上，川普返美後已多次流露對深圳的深刻印象。22日晚間他在維吉尼亞州出席一場加密貨幣相關晚宴活動時，便主動向來賓展示自己抵達深圳時的照片。現場有與會者詢問他的中國之行是否愉快，川普直言「非常好」；當被問到最喜歡哪道中國菜時，川普回憶道：「我想我喜歡中國菜。你知道嗎？習近平主席招待了我很棒的中國菜，我完全不知道那叫什麼名字，不過真的很好吃，那道菜還配了頂漂亮的『帽子』。」

此段對話在社群媒體流出後引發中國網友熱議與好奇，並對照APEC菜單，紛紛猜測讓川普「念念不忘」的是哪道菜。

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此前在白宮舉行的新聞發布會上，川普也曾給予深圳高度評價，表示身處當地能感受到這座城市擁有「驚人的能量」，不僅乾淨無瑕，更在短短40年間從昔日的小漁村迅速發展成型。他在返美後，也在個人社群帳號一連發布了30多張照片，回味這趟深圳行程。