一艘貨輪停靠泰國曼谷港卸載貨櫃。路透

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報稱，美國準備依產業補貼調查提高對中國等數十國關稅，最快本周公布結果，且中國可能面臨較其他國家更高稅率。

華爾街日報24日獨家報導，美國正準備提高對中國等數十個國家的關稅 。川普政府認為，這些國家扶植本國企業生產，卻對美國企業造成傷害。

知情人士說，美國貿易代表葛里爾最快本周就會公布一項歷時數個月的關稅調查結果。這項調查針對中國、歐盟及其他14國的產業補貼政策。不過，公布時間可能變動。

由於輝達 執行長黃仁勳 案仍持續延燒，美國貿易代表署本周若公布調查結果，將有助於移轉外界焦點，包括輝達涉嫌將先進人工智慧（AI）晶片走私至中國。

美國貿易代表署公布調查結果，意味著數十國將面臨更高關稅，包括中國、日本、南韓及歐盟27國。新關稅涵蓋這些國家大部分出口產品，但鋼鋁及汽車等部分工業產品可望排除，後者已按另一項國家安全授權課徵關稅。

雖然最終稅率仍未定案，但川普政府官員多次表示，有意課徵與2025年訂定稅率相近的關稅。美國最高法院於今年2月推翻川普的對等關稅。

知情人士說，日本、歐盟等已和川普達成貿易協議的國家，整體稅率可能會與最高法院判決前稅率相同，意味歐盟、日本及南韓可能面臨15%或更低關稅，越南、印度等其他國家關稅則可能更高。

知情人士說，中國關稅稅率可能高於其他許多國家，因為官員認為北京補貼範圍特別廣大，對全球經濟破壞也大。部分知情人士說，川普政府可能加入條文，若各國產能過剩情況惡化，或未來與美國談判時仍不改變政策，美國可再調高關稅。

新關稅可能疊加在7月公布的另一項關稅措施上。該措施針對未阻止強迫勞動產品貿易的國家，對60個經濟體課徵10%至12.5%關稅。